Bürgerbus fährt zum Impfzentrum

Das Team des Bürgerbusses Kressbronn bietet impfwilligen und impfberechtigten Bürgern die erforderlichen Fahrmöglichkeiten zum Kreisimpfzentrum (KIZ) nach Friedrichshafen an. Dafür muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein.

„Wir fahren gerne, aber es geht nur mit festem Impftermin“, schreibt das Team des Bürgerbusses. Eine Anmeldung für die Fahrt ist telefonisch möglich (siehe Infobox). Die Fahrten werden als Sonderfahrten durchgeführt. Wegen der aktuellen Sicherheitsvorgaben werden nur bis zu zwei Personen aus einem Haushalt pro Fahrt befördert. Mundschutzmasken, möglichst FFP2-Masken, sind obligatorisch, heißt es weiter.

Der Start der Impfungen ist für den 22. Januar geplant (siehe Lokalseite 13). Dabei ist Folgendes zu beachten: Im KIZ wird nur geimpft, wer mindestens 80 Jahre alt ist. Eine Anmeldung ist verpflichtend erforderlich. Dazu ist für die Onlineanmeldung festzuhalten, dass die Vorgehensweise zur Erlangung der Termine mit einem umfangreichen Ausdrucken und Ausfüllen von Formularen einhergeht, was für den einen oder anderen ohne Hilfe fast aussichtslos erscheint, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Antragstellung muss außerdem weiter beachtet werden, sogleich den erforderlichen zweiten Termin zu erhalten. Derzeit werde geprüft, inwiefern die Gemeinde bei dem Anmeldeverfahren behilflich sein kann. Nicht unerwähnt lassen die Bürgerbus-Organisatoren die Tatsache, dass im Bodenseekreis vorerst nur eine geringe Menge an Impfstoff vorhanden sein wird. Dies könne das Prozedere stark verzögern. „Wie unsere Hilfsfahrten, die schon seit November durchgeführt werden, bestellt man den Bus über die Rufnummer 07543 / 96 62 60“, schreibt das Team und fordert auf: „rufen Sie erst an, wenn Sie einen Termin haben und sich gegen das Virus impfen lassen möchten“.