Ein Buchstabe der Werbetafel eines Hotels ist bereits vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bahnhofstraße in Kressbronn entwendet worden, so die Polizei. Der weiße Buchstabe „n“ war auf etwa 3,50 Metern Höhe vangebracht. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Hotelbetreibers auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei um sachdienliche Hinweise an Telefon 07543 / 931 60.