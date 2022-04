Bubble-Soccer-Turnier für Ministranten in Kressbronn

Die ehrenamtliche BDKJ-Dekanatsleitung und das katholische Jugendreferat laden Ministrantinnen und Ministranten jeden Alters am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr zu einem Bubble-Soccer-Turnier in die Seesporthalle Kressbronn ein. Für die Verpflegung sorgen die Minis aus Kressbronn, wie es in der Vorschau heißt.

Beim Bubble-Soccer steht weniger das Können als der Spaß und die Begegnung im Vordergrund. Gespielt wird in Viererteams. Es werde darauf geachtet, dass möglichst gleichaltrige Minis gegeneinander antreten. Sollte eine Pfarrei kein Team zusammenbekommen, ist es auch möglich, sich als Einzelspieler anzumelden.

Anmeldungen sind bis Dienstag, 25. April, online unter www.bdkj.info/fn möglich. Bei Fragen rund um das Turnier steht Dekanatsjugendseelsorger Konrad Krämer unter der Mobilnummer 0177 / 571 36 91 Rede und Antwort.