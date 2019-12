Bronzemedaille für Whisky vom See

Die Bodensee-Whisky-Destillerie Steinhauser aus Kressbronn hat mit ihrem „Brigantia Brandy Single Cask“ vor Kurzem in die Bronzemedaille für den drittbesten deutschen Whisky in der Kategorie Single Malt gewonnen.

„Wir werden seit 2013 regelmäßig als eine der besten Destillerien Deutschlands ausgezeichnet. Mit der Prämierung dieser Einzelfassabfüllung haben wir erneut eine Bestätigung für unsere qualitativ hochwertige und intensive Arbeit erhalten“, erklärt Martin Steinhauser, der sich mit seinen Destillateuren Michael Heimpel und Maximilian Helmle über den Preis freut, der jährlich von der Fachzeitschrift „Der Whisky-Botschafter“ in Frankfurt vergeben wird.

Seit 2009 wird in Kressbronn am Bodensee Whisky hergestellt. Während der Lagerung wird er mit Marschmusik beschallt - Nun hatte Brennmeister Martin Steinhauser eine neue verrückte Idee, wie der Bodensee seinem Whisky zu einem ganz besonderen Aroma verhelfen soll: Vier Fässer sollen nun knapp ein Jahr lang auf der MS Schwaben über den See schaukeln.

Die Jury sah in dem Single Malt aus Kressbronn unter anderem den einzigartigen Geschmack durch weinige und holzige Noten gegeben, wobei die Zestenaromen ölig am Gaumen stehen blieben, um sich langsam in Würznoten umzuwandeln.