Breitbandausbau und Moosweg sind die Themen

Die Sanierung des Mooswegs und der Breitbandausbau in Gattnau und Kümmertsweiler sind Themen einer Bürgerversammlung, zu der Bürgermeister Daniel Enzensperger am kommenden Donnerstag, 17. Januar, einlädt. Beginn ist ab 17 Uhr im Foyer des Rathauses. Bis etwa 19 Uhr können sich Interessierte dort einen Überblick zu den beiden Themen verschaffen.

Sanierung Moosweg: Während der Sanierung der Wasserversorgungsleitungen im Moosweg soll eine neue Leitung entlang der Gattnauer Straße verlegt und im Moosweg als Ringleitung hergestellt werden, teilt Bürgermeister Daniel Enzensperger mit. Die Gebäude werden dann jeweils von der Straßenseite neu angeschlossen.

In diesem Zuge sollen auch Leerrohre für den Breitbandanschluss bis in jedes Gebäude hinein mit verlegt werden und die Straßenbeleuchtung samt Verkabelung und Masten erneuert und auf LED-Technik modernisiert werden. Außerdem plant das Regionalwerk im gleichen Zug eine Erdverkabelung der bestehenden Gebäude. „Die Gemeindeverwaltung wird hierüber informieren und Fragen beantworten“, kündigt Bürgermeister Enzensperger an. Jeweils ein Ansprechpartner vom Regionalwerk und vom planenden Ingenieurbüro Marschall & Klingenstein wird ebenfalls anwesend sein.

Breitbandausbau Gattnau – Kümmertsweiler: Im vergangenen Jahr wurde der Breitbandausbau im Zuge der Erdverkabelung des Regionalwerks in Kümmertsweiler beschlossen und kurz vor Weihnachten bereits entsprechende Fördermittel in Höhe von knapp 210 000 Euro in Empfang genommen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Die geplante kommunale Glasfasertrasse von Gattnau über Poppis nach Kümmertsweiler besteht aus einem Trassen-Neubau von rund zwei Kilometern, einschließlich des Einzugs eines Glasfaserkabels und der Aufstellung eines Multifunktionsgehäuses für den Knotenpunkt, der die Verbindung zwischen dem kommunalen Bestandsnetz und der neuen kommunalen Trasse darstellt.

Um das verlegte Leerrohrsystem auch nutzen zu können, muss nun die Zuleitung von Gattnau her gebaut werden. „Die Gemeindeverwaltung wird über das weitere Vorgehen informieren“, heißt es in der Einladung der Gemeindeverwaltung. Ein Ansprechpartner vom Regionalwerk, der die Planung und Ausschreibung vorgenommen hat, wird ebenfalls anwesend sein und Auskünfte geben.