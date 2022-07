Breitbandausbau startet: Kressbronn bekommt von der Teledata schnelles Internet

Die Gemeinde Kressbronn und der Telekommunikationsanbieter Teledata aus Friedrichshafen treiben zukünftig den Breitbandausbau im Gemeindegebiet weiter voran. Damit kommt schnelles Internet auch in die Gebiete, die bisher noch schlecht versorgt sind.

Die Teledata hat den Zuschlag bei der Breitbandausschreibung der Gemeinde Kressbronn bekommen und wird als erstes die 150 „weißen Flecken“ beseitigen, das sind Gebiete, in denen die Internetversorgung mangelhaft ist, sprich die Downloadrate von mindestens 30 Mbit/s nicht gegeben ist. Durch den anstehenden Breitbandausbau wird TeleData zukünftig die angeschlossenen Haushalte mit Telekommunikationsdiensten wie Internet, Telefon und Fernsehen versorgen.

„Der Breitbandanschluss des Parkschulzentrums ist Gegenstand des zweiten Loses und hat hohe Priorität, da vor Ort schon wesentliche Teile der Leerrohr-Infrastruktur bestehen“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Stephan Linz, technischer Geschäftsführer der Teledata betont in diesem Zusammenhang: „Viele Schulen haben nur einen moderat leistungsfähigen Internetanschluss. Für die digitale Mediennutzung und für IT-Services ist das nicht zukunftsfähig. Zur zeitgemäßen digitalen Ausstattung einer Schule gehört daher eine breitbandige Internetanbindung.“

Drei Lose für schnelles Internet

Mit dem dritten Los wurden die unterversorgten Bereiche des Gewerbegebiets Heidach mit rund 26 Liegenschaften ausgeschrieben. Gewerbetreibende sind auf sichere und schnelle Internetverbindungen angewiesen, die bekommen sie jetzt. „Das bedeutet eine größere Wettbewerbsfähigkeit in einer von Digitalisierung geprägten Wirtschaft. Viele Unternehmen hängen stärker denn je von einer stabilen, schnellen und ausfallsicheren Datenleitung ab“, erklärt Armin Walter, kaufmännischer Geschäftsführer der Teledata. Für ansässige Unternehmen bietet die Teledata zudem Geschäftskundendienste wie Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen an.

Finanzierung gesichert

Die Gemeinde Kressbronn baut die passive Breitbandinfrastruktur und übergibt diese nach und nach an Teledata zum Aufbau der gesamten aktiven Technik. Mit dem Bundesförderprogramm Breitband werden 50 Prozent der Kosten gefördert, ergänzt durch eine Landesförderung in Höhe von 40 Prozent. Zehn Prozent der Kosten verbleiben als Eigenanteil am Breitbandausbau bei der Gemeinde. Die Inbetriebnahme des Netzes soll bis Anfang 2024 erfolgen.

„Die Breitbanderschließung in unserer Gemeinde ist ein wichtiger Baustein für die wirtschaftlich positive Entwicklung unserer Region und wir freuen uns, zukünftig viele private Haushalte, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Gewerbetreibende ans Highspeed-Internet anschließen zu können“, freut sich Bürgermeister Daniel Enzensperger.