Boote teilen statt sie zu besitzen

Das eigene kleine Motorboot besitzen, mit dem man an sonnigen Tagen mit der Familie oder mit Freunden über den Bodensee zum Baden fahren kann - für viele ein schier unerfüllbarer Traum. Nicht, weil man es sich nicht leisten kann, sondern weil kein Liegeplatz fürs Boot zu bekommen ist. Allein in den Häfen des Bodenseekreises, von Kressbronn bis Sipplingen, gibt es 24 000 Wasserliegeplätze, im angrenzenden Vorarlberg sind es 4500. Für diese Plätze gibt es gefühlt mindestens genauso viele Anwärter und lange Wartelisten. Die Alternative, neues Motor- oder Segelboot samt Liegeplatz kaufen zu können, ist selten. „Warum nicht das Boot teilen, statt es zu besitzen“, sagt Walter Schildhauer von der Speedwave-Werft in Kressbronn-Gohren. Für sein „Boatsharing Light“ hat er ein einmaliges System und ein robustes Boot entwickelt.

„Das sehr überschaubare Angebot an freien Liegeplätzen oder an Leihmöglichkeiten am Bodensee, fordert neue Nutzungskonzepte für Boote und Plätze gleichermaßen“, sagt Walter Schildhauer und sieht Sharing-Angebote als Lösung. Liegeplatzmangel, Ressourcenengpässe, umweltfreundlicher Wassersport samt elektrischen Bootsmotoren, begehbare Solardecks oder recycelbare Materialien, wie Flachs und Kork, treiben ihn und seine Kollegen in der Denkerstube von Speedwave täglich um. Dazu gehören eben auch neue Modelle des Teilens. Bei derzeit 58 750 gemeldeten großen und kleinen Schiffen ist die Grenze der Bootsdichte bald erreicht. Doch viele Sharing-Angebote in den Anrainerstaaten scheiterten bisher an teuren Jahresmitgliedschaften im Sharing-Unternehmen oder Wassersport-Verein und damit am Verleih-System, sagt Schildhauer, selbst begeisterter Segler und Motorbootfahrer.

Statt Festpreis und Mitgliedschaft fürs Boot zu zahlen, buchen seine Kunden ein Nutzungskontingent von 10, 20 oder 30 Stunden, das je nach Bedarf immer zwei Stunden lang abgenutzt werden kann. Denn als Geschäftsführer von Speedwave und HL-Schiffstechnik in der Ultramarin-Marina kennt er die Bedürfnisse der Freizeitkapitäne: „Wer schnell zum Baden raus fahren und dann in einer Bucht ankern oder mit dem Boot zum Abendessen direkt am Seerestaurant anlegen möchte, der muss doch nicht erst umständlich das im Hafen liegende eigene Schiff klarmachen“, nennt Schildhauer einen weiteren Grund, sein „Boatsharing Light“-System zu nutzen. Erst recht muss man sich, am Ziel angekommen, auch keinen großen Liegeplatz suchen. Die mit Aluminiumrumpf gebaute und mit seitlichen Bumpern ausgestattete SP 7.0 ist recht schmal und findet fast immer einen Platz in den Häfen.

Das System: Auf der Internetseite www.speedwave.de die Buchungsliste anschauen, per Telefon buchen, Termin abhaken, in die an der Kaimauer der Marina in Gohren liegende und offene SP 7.0 oder SP 7.0 E-Solar einsteigen, Schlüssel umdrehen, Starten – einzige Voraussetzung ist das Bodensee-Schifferpatent und die einmalige Einweisung in die einfache Technik und Handhabung der mit 100 PS-Außenborder oder 11 kW-Elektromotor ausgestatteten Sieben-Meter-Boote für bis zu acht Personen samt großer Liegefläche. Das Boot muss bei der Rückgabe lediglich betankt oder im Falle der E-Antriebe geladen werden.

Entsprechende Erfahrung hat Speedwave bereits in der Schweiz gesammelt. Dort wird der von Speedwave über 50 Mal gebaute 8-Meter-Segler mOcean an einem Dutzend Seen, wie dem Zürichsee, dem Bodensee oder dem Lago Maggiore, geteilt. In der Schweiz haben sich mittlerweile auch Segelschulen oder Segelvereine der „Sailbox“ angeschlossen und sehen im Sharing eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu den eigenen Booten.