Bodan-Werft: Holz gerät auf Slipanlage in Brand

Zeugen sucht die Polizei zu einem Brand, der am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in der Bodanstraße in Kressbronn festgestellt wurde. Die Besatzung eines Streifenbootes der Wasserschutzpolizei hatte auf einer Rampe der ehemaligen Bodan-Werft einen brennenden Holzstapel entdeckt und daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn alarmiert, welche das Feuer löschte, teilt die Polizei mit.

Vermutlich war durch Unbekannte zuvor eine Art Lagerfeuer entzündet und beim Verlassen nicht richtig abgelöscht worden. Da der Brand vermutlich auf eine denkmalgeschützte, in unmittelbarer Nähe befindliche Halle übergegriffen hätte, wenn er nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und sucht nun Zeugen, welche Informationen zur Brandentstehung oder möglichen damit im Zusammenhang stehenden Personen geben können.