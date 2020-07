Bodan-Straße wird komplett gesperrt

In der Zeit vom Mittwoch, 29. Juli, 12 Uhr, bis zum 30. Juli, 17 Uhr, wird die Kressbronner Bodan-Straße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Radweg bleibt demnach offen. In dieser Zeit wird ein Brunnenschacht als Fertigteil versetzt. Der Brunnenschacht ist ein Raum mit sechs Meter Länge, drei Meter Breite und 2,95 Meter Höhe, in dem sich die gesamte Technik für den Brunnen befindet. Da der Mobilkran für das Versetzen des Brunnenschachtes auf der Straße stehen muss, ist eine Vollsperrung notwendig. Der Brunnenschacht ist wasserdicht und für die Zeit, in der er in den Boden eingesetzt wird, wird das Grundwasser abgepumpt. Der Bodanplatz wird das neue Entrée zu den umgenutzten Werfthallen. Attraktion des Bodanplatzes wird ein Wasserbecken mit einer Länge von circa 30 Metern und einer Breite von circa sechs Metern sein. Das Becken wird ebenerdig mit dem Platz abschließen und die Form des Beckens soll an die Versuchsbecken der Werft in der Montage Nord erinnern. Über Jetdüsen am Boden wird eine variabel einstellbare Strömung erzeugt, die die Modellboote schwimmen lassen kann, ´aber auch zum besseren Wasseraustausch über die unterirdische Brunnenkammer dient. Zwei Wasserwände im Becken und in der Höhe einstellbare und beleuchtete Wasserfontänen werden dem Platz ein besonderes Flair geben. Schatten wird durch Dachplatanen gespendet.