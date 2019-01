Bodan-Platz: Kressbronner bringen viele Ideen mit

Vor allem Anwohner des Bodan-Areals sind am Montagabend ins Foyer des Kressbronner Rathauses gekommen, um bei einer Informationsveranstaltung der Gemeinde ihre Ideen zur Gestaltung des Bodan-Platzes mit einzubringen. Bürgermeister Daniel Enzensperger freute sich über die rege Beteiligung an der Mitmach-Aktion und versprach Handlungsspielraum, Wünsche noch verwirklichen zu können.

Dieser Platz soll einmal Aufenthaltsqualität ausstrahlen und Herzstück des Areals werden, betonte Enzensperger, der mit dem Vorhaben und dem Vorschalten einer Bürgerbeteiligung zügig vorankommen und bis Mitte 2020 „durch“ sein will. Mitmachen und Ideen einbringen sollten die Bürger am Montag, und sie haben davon Gebrauch gemacht. Auf Stehtischen lagen Kärtchen und Stifte, auf denen im Verlauf der regen Diskussion Vorschläge notiert und an die Pinnwand geheftet wurden.

Charakter der Werft soll erhalten bleiben

Die Art der Bepflasterung steht fest, die Steine sind eingekauft und entsprechen denen auf der Promenade. Architekt Afshin Arabzadeh und sein Team schlagen ein 20 Meter langes und 25 Zentimeter tiefes Wasserbecken (samt Wasseraufbereitungsanlage) vor, an dem man sitzen und in das man „die Füße reinhängen“ kann – und in dem Kinder spielen können. Der Architekt plant, geschlossene Räume (zur Halle 1/Restaurant) zu öffnen, den Charakter der Werft und damit die Wahrnehmung des Bestandes zu erhalten und Qualität auf den Platz zu bringen. „Wir müssen den Platz verschieben können“, erläuterte er. Was heißt, es muss eine Aufstellfläche für die Feuerwehr geben und Möglichkeiten, dass Krankenwagen und Anlieferfahrzeuge auf den Platz fahren können.

Angedacht sind ein Brunnen und Wasserspiele. In der Diskussion berichteten Teilnehmer von anderen Orten mit Wasser und Kindern, wo im Sommer „die Hölle los“ sei. „Was ist dort eigentlich gewollt? Soll das eine Begegnungsstätte für alle werden“? Ihr erster Gedanke beim Anblick der Pläne sei gewesen, „schon wieder Wasser“, zeigte sich eine Anwohnerin wenig begeistert. Andere fanden es gut, die Planung „optimal“, wieder andere wünschten sich einen schmäleren Wasserverlauf mit Holzbänken an den Rändern. Laut wurde der Wunsch nach einem belebten Platz. Bodensee-affine Bäume als Schattenspender wurden vorgeschlagen, Treppen zum See, Lampions und Sand für die Kinder.

Viele Vorschläge der Bewohner

Andere wollen einen „toten Vorplatz“, wie bei der Festhalle verhindert wissen, einen Brunnen, „nicht so hässlich, wie beim Bahnhof“, und keine Parkplätze für Segler, die hier „wochenlang“ stehen. Gräser und Hochbeete und ein bisschen Privatsphäre schaffen, regte eine Bewohnerin an, den Platz auflockern, nicht nur mit Bäumen. Pergola-artige Installationen wünschte sich ein anderer und der Bürgermeister könnte sich Lichtspiele vorstellen. Er sieht diesen Platz als Eingangstor, dem deshalb eine besondere Aufenthaltsqualität zukommen soll.

„Wenn wir alle Ideen umsetzen, ist dort kein Platz mehr“, meinte Architekt Arabzadeh am Ende und nahm die Überbegriffe „mehr Spiel und mehr Grün“ als ergänzende Themen zu seinem Vorentwurf mit. Einig waren sich die Teilnehmer, den Platz nicht vollzustellen und dort keinen Strandplatz zu schaffen.

Entscheiden über die Platzgestaltung wird am Ende der Gemeinderat, dann, und zwar wenn Architekt Afshin Arabzadeh seinen Vorentwurf um Ideen aus der Infoveranstaltung ergänzt hat.

Es wird kein Parkdeck auf dem Kressbronner Strandbadparkplatz geben – und damit auch vorerst keine Entspannung der Parksituation am See im Hochsommer.