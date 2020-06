Bodan-Hotel: Gemeinderat lässt Zufahrt prüfen

Führt der Fall Tönnies nach Jahren endlich zu besseren Bedingungen für Tier und Mensch in der Schweinebranche? In der Politik, in der enge Ställe und menschenunwürdige Lebensbedingungen von Schlachthof-Werkvertragsarbeitern altbekannt sind, scheint ein Umdenken einzusetzen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Werkverträge verbieten, Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) höhere Fleischpreise.

Und die Grünen wollen gleich die Riesenschlachthöfe dichtmachen, wie Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Sonntagabend bei „Bild Live“ ...