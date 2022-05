Bodan Festival eröffnet das Bodan-Areal

Mit dem Bodan Festival am 9. und 10. Juli wird das Bodan-Areal öffentlich eingeweiht. Das teilt die die Gemeinde Kressbronn mit. Das Bodan-Festival bietet an diesem Wochenende ein vielfältiges und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Ausgerichtet wird es von der Gemeinde Kressbronn gemeinsam mit der Werft 1919 und weiteren Partnern. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein spannendes gastronomisches Angebot mit schwäbischem Streetfood der Werft 1919 freuen. Für Kinder und Familien wird ein besonderes Programm am Nachmittag im Seepark geboten. Als musikalischen Höhepunkt präsentiert SWR 3 auf der Werftbühne am Samstagabend und am Sonntagnachmittag Auftritte und Konzerte von Lizot und Stefanie Heinzmann. Der Zugang zum Bodan-Areal ist an beiden Tagen kostenlos. Für die Konzerte auf der Werftbühne können ab sofort Eintrittskarten erworben werden. Sie kosten jeweils 19,19 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr). Sie sind über Reservix und bekannte Vorverkaufsstelle erhältlich.