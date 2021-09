BMW kollidiert mit Wegweisertafel

Im Bereich des Kreisverkehrs „Kretzerhetzer“ ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Unfall gekommen – vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei vermutet. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Kressbronn unterwegs und kam links von der Straße ab, wo er mit einer aufgestellten Wegweisertafel kollidierte. Am BMW, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Wie hoch der Schaden am Wegweiser ausfällt, kann bislang noch nicht beziffert werden. Der 32-Jährige blieb unverletzt.