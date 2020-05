Blutfreitag ohne Pferd – aber mit Maske

Wie andere Großveranstaltungen auch ist der Blutritt in Weingarten aufgrund der weltweiten Pandemie abgesagt worden. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass der Blutritt in seiner bekannten Form ausgefallen ist. Das berichtet die Blutreitergruppe Gattnau/Kressbronn in einer Pressemeldung.

Alternativ fand in Weingarten ein Blutfreitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie erfolgte morgens um 7 Uhr vor der Basilika. Um nicht zu vielen Pilgern zu begegnen, fand der Ritt des Heiligblutreiters Dekan Ekkehard Schmid auf geheimer Stecke statt. Im Ösch (Hinterland von Weingarten) wurde der Stationsgottesdienst abgehalten, und Dekan Schmid segnete die Fluren mit der Heilig-Blut Relique. Begleitet wurde er auf seinem „Blutrittle“, wie der Dekan es nannte, vom Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, Markus Ewald, und seinem Amtskollegen aus Baienfurt, Bürgermeister Günter A. Binder, sowie einigen Kamerateams. Zum anschließenden Festgottesdienst waren nur die Quartiergeber geladen. Um die vielen Blutreiter, Musikanten und Gläubigen daran teilhaben zu lassen, wurde die Veranstaltung live im Internet übertragen. Interessierte finden den Beitrag auf youtube.com unter dem Suchbegriff „Blutfreitag 2020“.

Für die Blutreitergruppe Gattnau/Kressbronn hielt Pfarrer Kramer am Abend des Blutfreitags einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gallus in Gattnau ab. Die Reiterkameraden marschierten mit Frack und Zylinder ein, natürlich mit Mundschutz und den vorgeschriebenen Mindestabständen. Eine Standartenabordnung der Blutreitergruppe Oberdorf war ebenfalls anwesend. Die Standarten der Gruppe Gattnau/Kressbronn zeigten Trauerflor für ihr kürzlich verstorbenes Mitglied Josef Walser. Neben anderer verstorbener Kameraden wurde ihm gedacht und im Anschluss sein Grab besucht.

Gruppenführer Christian Heimpel gratulierte den Reiterkameraden Rudi Müller und Anton Meßmer zu ihren kürzlich begangenen 80. Geburtstagen. Anton Meßmer wurde bei diesem Anlass zum Ehrenmitglied ernannt. Beide erwarben die Auszeichnung laut Pressemitteilung aufgrund ihrer großen Verdienste zum Heiligen Blut und für die Reitergruppe. Meßmer erzählte, dass er am Tag seines zehnten Geburtstags als Ministrant das erste Mal in Weingarten mitgeritten war. Er war danach als Blutreiter und vor allem als Musikant in Weingarten dabei – insgesamt 69-mal.

Beim Verlassen der Kirche wartete der Musikverein den Blutreitern mit zwei Blutfreitagsmärschen auf. Der Abschluss fand im Zollhaus in Gießen statt.