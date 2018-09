Bissfest: Oberdorfer Apfelmarkt steigt am Sonntag

Beim Apfelmarkt in Oberdorf dreht sich am Sonntag, 30. September, alles rund um den Apfel. Aber auch Traktorenfreunde kommen auf ihre Kosten. Weit mehr als 100 Eicher-Boliden bereichern den festlichen Rahmen auf dem Hofgut der Familie Kugel anlässlich der beliebten Veranstaltung. „Gemeinsam mit unseren vielen Gästen aus nah und fern werden wir ein großartiges Fest mit viel Unterhaltung, Kulinarik und natürlich viel Wissenswertes rund um den Apfel erleben“, verspricht Mitorganisator und Moderator Christoph Kugel im Vorfeld.

Von Ende September bis Mitte Oktober finden jährlich in 20 Orten am Bodensee und auf der Insel Mainau die Bodensee-Apfelwochen statt. Höhepunkt in Langenargen ist der Apfelmarkt mit dem großen Eicher-Traktorentreffen am Sonntag. Als vor zehn Jahren die Idee aufkam, im beschaulichen Teilort Oberdorf im Bereich des Gasthofs Adler einen Markt zu organisieren, ahnte wohl niemand, welche Dimensionen die Veranstaltung im Laufe der Jahre annehmen würde.

Form, Farbe und Geschmack

Laut Frank Jost, Leiter der Tourist-Information Langenargen, ist es Ziel, des Deutschen liebste Baumfrucht Einheimischen, aber auch den vielen Gästen näher zu bringen: „Genießen Sie die Formen-, Farben- und Geschmacksvielfalt unserer Apfelsorgen, und lassen Sie sich von den leckeren Rezepten und Gerichten rund um das knackige Früchtchen verwöhnen. In einer Sonderausstellung wird die Entstehung des Apfels und die Arbeit in den Obstanlagen im Jahresverlauf präsentiert.“ Wie Apfelsaft aus Äpfeln erzeugt wird, können die Besucher beim Schaupressen der Oberdorfer Obstbauern live miterleben, kündigt Frank Jost an. Neben den marktfrischen Produkten werde man hausgemachte Apfelkuchen, Apfelküchle, Waffeln, Apfelmost sowie weitere Apfel-Spezialitäten anbieten.

Bereits um 11 Uhr beginnt am Sonntag das Apfelfest mit einem Weißwurstfrühschoppen und zünftiger Live-Musik mit dem Giesbach-Trio auf dem Hofgut der Familie Kugel, bevor Hans-Peter Hanser am Nachmittag für Stimmung sorgen wird. Einer der Höhepunkte des herbstlichen Treibens wird die Traktorparade sein, bei dem über 100 Eicher-Boliden über den Festplatz und durch den Ort knattern werden. „Eicher war gut, Eicher ist gut und Eicher bleibt gut“, lautet das diesjährige Parade-Motto. „Dazu ist es Tradition, dass wir ausgewählte Schlepper anmoderieren und viel Eichergründiges dazu erklären“, freut sich Christoph Kugel. Für die jüngsten Besucher hat der Kindergarten Oberdorf übrigens eigens ein Programm zusammengestellt. Die Landfrauen verköstigen die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen, Torten und duftendem Kaffee.