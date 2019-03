Bilder sprechen von Leid und Schmerz

Gut ein Dutzend Kunstinteressierte haben am Sonntagnachmittag die Gelegenheit zur Führung durch die Ausstellung „wie ein Stück von mir“ mit Bildern von Bernhard Spahn wahrgenommen. Eine weitere Führung ist für den Sonntag, 7. April, um 16 Uhr angesagt.

Mancher Besucher mag etwas ratlos vor den Bildern des 2015 in Wangen verstorbenen Malers stehen, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Leid und Schmerz verraten. Da ist es sehr hilfreich, von Gudrun Teumer-Schwaderer durch die Ausstellung geführt zu werden. Auch wenn durchaus eine innere Verbindung zum kürzlich verstorbenen Ravensburger Künstler Raimund Wäschle, dem „Schmerzensmann per se“, zu erkennen sei, dürfe die Auswahl der Bilder nicht vergessen lassen, dass Spahn als Maler in allen Bereichen sehr produktiv gewesen sei, also auch Landschaften und Stillleben gemalt habe – die Ausstellung in Kressbronn dagegen beschränke sich bewusst auf das Porträt und ganz speziell auf das Selbstporträt, das von der intensiven Beschäftigung des Malers mit sich selbst zeuge.

Richtig liegt, wer sich bei den Bildern an Pablo Picasso oder Max Beckmann erinnert fühlt: „Er ist ein Stück aus der Zeit gefallen, denn er hat sich an längst verstorbenen Vorbildern von vor 50 Jahren orientiert.“ Auf zwei charakteristische Merkmale weist Teumer-Schwaderer hin: Da ist zum einen der freie, gestische Pinselstrich, mit breitem Pinsel aufgetragen, und das „Hineinspannen“ der Figuren in den Rahmen, sodass sie oftmals gekrümmt darin kauern und an die vier Seiten stoßen. Eine Besonderheit von ihm: Er hat die noch unfertigen Bilder in die Rahmen gespannt und dann weitergemalt und dabei auch die Farbe der Rahmen angeglichen. Auffallend ist die gedämpfte Farbigkeit, vor der eine Besucherin gesagt habe: „So richtig fröhlich macht einen das nicht.“ Nein, es sind Bilder, die von Leid und Verzweiflung erzählen, ganz besonders das ausdrucksvolle letzte Selbstporträt in Pastelltönen, das er, bereits vom Krebs gezeichnet, noch vollendet hat und eigentlich vernichten wollte: „Er hat es gehasst, hat darin seine Krankheit und den Tod greifbar nahe gesehen.“ Nicht weniger ausdrucksstark sind Bilder von der Kreuzabnahme und Beweinung mit dem gemarterten Leib Christi oder das Triptychon, das den Treppenaufgang beherrscht: eine düstere Szenerie, ein Narrenspiel, rechts eine Gewaltszene mit gefesselter, geschlagener Figur, links ein Paar, das wohl gerade noch davongekommen ist.

Da blickt man doch lieber auf das „Bildnis Harriet“ gegenüber, das seine Lebensgefährtin in grünem Kleid in kecker Pose zeigt. Oder auf die Rohrfederzeichnungen der sogenannten Gesertobel-Mappe. Zwei Sommer lang hat er auf der Gesertobelalm im Bregenzerwald ganz allein Jungvieh gehütet und in der Einsamkeit Natur und Tiere gezeichnet. Steine habe er „porträtiert“, in denen der Betrachter Wesen entdecken kann, ob Pferd, Ziege oder Vogel oder nur Köpfe, gerade so, wie wenn man auf einen Granitboden blickt und ständig neue Gesichter entdeckt. Das Zeichnen und Malen war die Leidenschaft des Mannes, von dem Teumer-Schwaderer sagt: „Er sah sich nicht als Künstler, sondern als Maler.“