Bilder im Schwebezustand der Deutung

Musikalisch feinsinnig umrahmt von der stellvertretenden Musikschulleiterin Manuela Klöckner und vier ihrer Schüler an Klavier, Flöte und Marimba, ist am Sonntagmorgen in der vollen Lände die Ausstellung „Drei vom See – ein Blick zurück“ eröffnet worden.

„Bildwelten wollen entdeckt sein“, brachte Bürgermeister Daniel Enzensperger die Hommage an Werner Kreuzhage und Otto Valentien, „Urgesteine der Lände“, und den 80-jährigen Lui Schaugg auf den Punkt. Alle drei hätten unverkennbare Handschriften entwickelt, die Ausstellung rücke die verschiedenen Entwicklungen der drei Künstler ins Blickfeld.

Peter Keller sprach als Laudator für die verstorbenen Künstler Kreuzhage und Valentien, „zu SOB-Zeiten Ikonen in der Künstlerlandschaft am See, in der Region, vor Urzeiten für uns junge Galeristen geschätzte Ratgeber und wohlwollende Mentoren“. Indem die Ausstellung auf ihre zweite Schaffenshälfte zurückblicke, werfe sie exemplarisch Schlaglichter auf die Entwicklung der Abstraktion in unserer Region.

Werner Kreuzhage habe sich 1953 in Nonnenhorn niedergelassen, sei bald mit Julius Bissier in Kontakt gekommen, in dem er seinen Wegweiser gefunden habe, wie Diether F. Domes einmal formulierte. Schrittweise habe er sich mit der Abstraktion auseinandergesetzt, habe zur Abkehr von tradierten Bildformulierungen und zu Bildern von archaischer Kraft und meditativer Ruhe gefunden.

Ende der 50er-Jahre habe Otto Valentien seinen Beruf als Landschaftsgestalter aufgegeben und sich ganz der Malerei gewidmet. Auch er habe in einem fortschreitenden Abstraktionsprozess die Formen befreit. Der bedeutendste Schritt in die Abstraktion sei bei ihm die Entscheidung für die Druckplatte gewesen. In seinen Monotypien habe er einen Bildkosmos eigener Prägung entwickelt: „Der Betrachter entdeckt Formwerte oder Chiffren, die auf eine ganz andere, eigene Wirklichkeit hinweisen.“

Gekippt oder kopfüber

Herbert Aselmann aus Wangen stellte seine Sicht auf das Werk von Lui Schaugg vor, dem er erstmals in einer Ausstellung der Galerie Holbein in Lindau begegnet sei. Auf der Rückkehr von einer Reise nach Ligurien habe er in Schauggs Bildern die dort erlebte Ruhe und zugleich die Kraft der Wolken wiedergefunden: „Meisterhaftes ist immer noch steigerungsfähig.“ Aselmann lobte die Kraft des Schwarz, die immer feineren Nuancen und Strukturen in drei ausgestellten Schüttbildern. Vielfältige Erfahrungen mit anderen Künstlern habe Schaugg aufgenommen und für sich auf seine eigene Weise fruchtbar gemacht. Aus der figurativen Anschauung sei die zunehmende Abstraktion erwachsen. Bilder, die als Landschaften gesehen werden können, bleiben für Lui Schaugg offen. Ihm sei es am liebsten, wenn der Schwebezustand der Deutung bestehen bleibt, sagt Aselmann auch im Katalog, so mache der Künstler auch keine Vorgaben, wie die Bilder gehängt werden sollen – sie dürften auf den Kopf gestellt oder gekippt werden. Der Laudator dankte dem Künstler für die innere Freude, die er in die Herzen zaubere, für seinen Witz und Humor. Er freue sich über die famose Gestaltung des Katalogs, den Lui Schauggs Kinder dem Vater zum 80. Geburtstag erstellt haben.

Mit einer Nocturne von Chopin ging eine besondere Vernissage mit vielen Wegbegleitern zu Ende.