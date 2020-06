Einige Schülerinnen des Tettnanger Montfort-Gymnasiums haben gemeinsam mit ihrer Lehrerin Christine Höllwarth Bilder für die Bewohner des Haus der Pflege St. Konrad gemalt. Die kleine Sportgruppe, bestehend aus Mädchen der sechsten Klasse, hat überlegt, wie sie den Senioren aus Kressbronn aus der Ferne eine kleine Freude bereiten können. So entstanden zahlreiche kleine Kunstwerke.

Die Schüler des Montfort-Gymnasiums befinden sich seit sieben Wochen im „Homeschooling“ – wie viele andere auch. Die Schüler müssen die schulischen Arbeitsaufträge zu Hause eigenständig erledigen. Oft ist die ganze Familie involviert und gefordert. Eine nicht immer einfache Situation, wie die Schule schreibt. Für viele Menschen stelle die derzeitige Situation eine große Herausforderung mit vielen Entbehrungen dar. So müssen auch insbesondere die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen aktuell immer noch auf ausgiebigen Besuch, Ausflüge und vieles mehr verzichten. Die Sechstklässlerinnen haben daher mit viel Liebe und Freude Bilder mit ganz persönlichen Wünschen gestaltet und gemalt. Sie wollen die Senioren wissen lassen, dass sie an sie denken und dass Jung und Alt zusammenhalten, sagt Christine Höllwarth.