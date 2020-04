Bibelweg statt Gottesdienst

Nachdem zum Osterfest kein kirchlicher Gottesdienstversammlungen stattfinden kann, bringt der Männertreff Kressbronn seinen vor zehn Jahren ins Leben gerufenen Bibelweg ins Gespräch. Der Männertreff ermutigt alle, den Bibelweg unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen und Anordnungen zu erkunden und Ostern in der Natur zu erleben.

Der überkonfessionelle Männertreff besteht in Kressbronn seit etwa 24 Jahren. Die Teilnehmer treffen sich üblicherweise am ersten Montag eines Monats um 20 Uhr in den Räumen der katholischen Unterkirche. Seit drei Jahren veranstaltet die Gruppe auch einen Radfahrergottesdienst im Schlösslepark. In diesem Jahr fällt er erstmals aus.

Der Bibelweg wurde im September 2010 eröffnet. Er gilt inzwischen laut Männertreff als Wandertipp, über den Zeitungen, aber auch SWR4 berichteten. Er verbindet schöne Aussichtspunkte in und um Kressbronn mit zwölf Stationen, an denen jeweils ein Bibeltext mit einem kleinen Impuls zum Verweilen und Beten einlädt.

„Gerade in Zeiten wie dieser, in denen sich durch die Corona-Pandemie die Christen nicht wie gewohnt in ihren Kirchen versammeln können, ist eine meditative Wanderung auf dem Bibelweg eine gute Möglichkeit, sich auf Gottes Wort und das Gebet mit Gott einzulassen“, heißt es in einer Pressemitteilung. An jeder Station gibt es Broschüren mit den Impulsen und der Wegbeschreibung.