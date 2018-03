Bezirksliga-Derby steigt im Kressbronner Eichert

Der 20. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Bodensee am Ostermontag, 2. April, wartet mit einem Leckerbissen auf. Im Kressbronner Eichert empfängt der SVK als derzeitiger Tabellenvierter (28 Punkte) den Neuntplatzierten SG Argental (26). Für beide Mannschaften ist das Derby von großer Bedeutung.

Während die Kressbronner mit einem Heimsieg den Kontakt zur dreiköpfigen Spitzengruppe aus dem Allgäu (FC Leutkirch, SG Kißlegg, FC Isny) nicht abreißen wollen, müssen die Gäste aus dem Argental um SGA-Coach Philipp Meißner aufpassen, genügend Abstand zu den unteren Tabellenrängen zu wahren und nicht in die abstiegsgefährdete Zone zu geraten. Im Hinspiel am 9. September 2017 in Laimnau gewann der SV Kressbronn in der Schlussminute dank eine Eigentors glücklich mit 1:0.

Achtung, liebe Leser und User: In der Vorschau des 20. Spieltags der Fußball-Bezirksliga war in der Samstagsausgabe der Schwäbischen Zeitung zu lesen, dass das Derby am Ostermontag in Laimnau ausgetragen wird und der SV Kressbronn zu Gast sei. Tatsächlich wird die Partie ab 15 Uhr am Bodensee im Kressbronner Eichert ausgetragen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Ostermontag, 2. April, 15 Uhr, im Eichert: SV Kressbronn - SG Argental.