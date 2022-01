Bewegungsfreiheit von Kopf bis Fuß mit Feldenkrais

Im Feldenkrais-Kurs bekommen alle Körperbereiche bewegende Aufmerksamkeit. Die Übungen, die zumeist auf dem Boden stattfinden, haben laut Mitteilung der VHS Bodenseekreis positive Auswirkungen auf den bewegten Alltag. Geeignet ist der Kurs für alle, die sich auf neue Erfahrungen einlassen möchten. Eine geeignete Unterlage, eine Decke und bequeme Kleidung sind mitzubringen, heißt es. Den Kurs leitet die Heilpraktikerin und Feldenkrais-Therapeutin Susanne Schmid. Er umfasst zwölf Abende jeweils montags vom 7. Februar bis 16. Mai. Kurs eins findet von 17 bis 18.15 Uhr statt und Kurs zwei von 18.30 bis 19.45 Uhr. Die beiden Kurse, die den selben Inhalt haben, finden in der Festhalle im ersten Obergeschoss des Mehrzweckraums in der Hauptstraße 39 in Kressbronn statt. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Zu beachten ist die aktuelle Corona-Verordnung, aktuell gilt 2G-Plus. Der Nachweis sollte mitgebracht werden. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite der VHS Bodenseekreis unter www.vhs-bodenseekreis.de, wo man sich auch anmelden kann, oder bei der Außenstellenleiterin in Kressbronn, Ulrike Martin, erreichbar unter Telefon 07543 / 50 09 56 oder per E-Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de.