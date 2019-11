Betznauer Rebweiber feiern 25-Jähriges

Dem Narrenverein Rebweiber Betznau steht im Januar ein rundes Jubiläum ins Haus: Seit 25 Jahren hallt es während der Fasnet durch die Straßen: „Rebweib rätsch!“ Die Betznauer Narren planen für den 12. Januar einen großen Umzug, auf den sie heute bereits hinweisen.

Rebbau hat es in Betznau schon in früheren Zeiten gegeben. Was lag da näher, als altes Brauchtum der Fasnet in der Figur von Rebweibern auszudrücken. Die Idee, in Betznau eine närrische Vereinigung zu gründen, war im Herbst 1994 gekommen. Im Frühjahr 1995 machte man sich an die Umsetzung. Mit einer modellierten Maske ging es in Richtung Füssen, um diese in Holz anfertigen zu lassen, teilen die Narren mit.

Mit den Rebweibern soll verdeutlicht werden, welche harte, mühevolle Handarbeit erledigt werden musste, ehe der Wein im Fass seiner Reife entgegenging. Die Maske drückt dieses ewige bergauf und bergab mit schweren Lasten aus. Die Rebweiber fallen auf durch weit aufgerissene Augen, ein schräges Kinn und eine knorpelige, weite Nase. Die verrunzelten weinroten Wangen sind vor allem an den Mundwinkeln am ausdrucksvollsten. Der Mund selbst sitzt schräg im Gesicht, und ein großer Backenzahn ragt dazu aus dem rechten Mundwinkel weit heraus. Ein gewaltiger zerzauster und langer Haarbüschel drängt neugierig unter dem Kopftuch hervor. Das Häs verkörpert die Farben und das Wetter in den Reben.

Der weinrote Rock und eine grüne Bluse mit weißen Verzierungen stellen die schönen, warmsonnigen Tage in den Reben dar. Eine schwarze Schürze und ein schwarzes Kopftuch deuten auf die Kehrseiten des Berufsstandes hin: Mieses Wetter, Kälte und die gefürchteten Schädlinge. Zur Ausstattung des Rebweibes gehört neben einem mit Rebblättern verzierter Ledergürtel und eine Rätsche, um die Vögel und den Winter zu vertreiben.

Seit 2015 begleitet die Rebweiber bei den Umzügen „Ambrosius – der Rabe“. Dabei handelt es sich um eine Einzelmaske im Verein. Als kleiner Rabe haben die Betznauer ihn aufgezogen und als Freund kennengelernt, immer war er bei der Pflege im Weinberg mit dabei, fleißig fraß er Würmer, Schnecken und Fliegen. Doch aus dem kleinen Rabe wurde ein großer Rabe - und plötzlich fraß er auch die Tauben. „Von nun an müssen wir ihn mit unseren Rätschen von den Trauben fern halten“, heißt es in dem Bericht der Narren.

Das 25-Jährige soll am 12. Januar mit einem Jubiläumsumzug groß gefeiert werden. Dabei werde es rund um Betznau zu Einschränkungen kommen, teilen die Narren mit.