Betznauer feiern mit vielen Gästen

Sonnenschein, viele Besucher, beste Stimmung und viel Musik haben die 19. Auflage des Betznauer Dorffestes am Samstagabend und am Sonntag bestimmt.

„Die doch eher schlechten Wettervorhersagen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Wir durften sehr viele Gäste im schönen Betznau begrüßen und sind glücklich über den perfekten Ablauf. Mein Dank gilt allen, die sich bei den Vorbereitungen, aber auch während der Veranstaltung und danach so vorbildlich mit eingebracht haben“, sagte Werner Höfle vom Organisationsteam.

Während Gitarrist „Icke“ aus Berlin am Samstagabend beim Hock am Bach den Besuchern einheizte, zeigte sich das Musikensemble „Schlägle und Bläsle“ im Rahmen des Frühschoppens am Sonntag klangvoll von der zünftigen Seite, während sich an der Theke vor den großen Grills lange Schlangen bildeten: „Ohne einen Betznauer Dorffestspieß und einen anschließenden feinen Kuchen gehen wir nicht nach Hause, das hat Tradition“, versicherte Besucherin Gunthild Bauer.

Laut Werner Höfle werden die Organisatoren auch in diesem Jahr einen bestimmten Betrag einem guten Zweck zukommen lassen. Wer in den Genuss der Spende kommen wird, wollen sie in den kommenden Wochen bekanntgeben.