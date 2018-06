Betznauer feiern Hock am Bach

Die Betznauer Dorfgemeinschaft lädt am Samstag, 12. Juli, ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 13. Juli, ab 11 Uhr zum beliebten und traditionellen Dorffest am Bach ein. Für Fußballfans wird eigens das Halb- beziehungsweise auch das Finale Deutschland-Argentinien live beim Public-Viewing übertragen. Neben musikalischer Unterhaltung an beiden Tagen dürfen sich die jüngsten Besucher auf ein rasantes Bobby-Car Rennen auf dem Wiesle sowie – passend zum großen WM-Finalwochenende – auf eine Torwand freuen.

Werner Höfle vom Organisationsteam der Betznauer Dorfgemeinschaft freut sich: „Das traditionelle, 14. Dorffest mit dem Hock am Bach lebt von seiner familiären und gemütlichen Atmosphäre. Musik, Spiel, Sport und Tanz, vor allem aber beste Unterhaltung für alle sorgen für eine kurzweiliges, schönes Wochenende“. Neben leckeren Pizzen, feinen Dinnette und einer großen Theke mit selbstgebackenen Kuchen der Betznauer wird die beliebte Grillstation mit den legendären Spießen, schmackhaften Steaks samt Pommes im Mittelpunkt des kulinarischen Angebotes stehen. Verführerische Cocktails, raffinierte Longdrinks (Samstagabend), gute Weine, edler Hopfensaft aber auch Getränke ohne Alkohol werden passend zur Festtafel gereicht.

Musikalisch verwöhnt werden die Besucher am Samstag ab 19 Uhr vom Live-Gitarristen Thomas Jäck samt dessen 14-jähriger Begleitung Leonie, bevor am Sonntag ab 11 Uhr zum Frühschoppen die „Original Stehgreifler“ für die richtige Stimmung sorgen. Für alle Fußballfans versprechen die Organisatoren um Werner Höfle, Manfred Schmid, Walter Küchle, Thomas Fürst, Hubert Frick, Nicole Filleböck sowie Suden Frommlet beim Public Viewing an beiden Tagen mindestens einen Volltreffer, während an der Torwand mit dem richtigen Schuss tolle Preise abgeräumt werden können. „Zudem bieten wir bei guter Witterung ab 14.30 Uhr einen Kutschen-Shuttle zum Maislabyrinth nach Nitzenweiler an“, kündigt Nicole Filleböck an.

Das Betznauer Dorffest findet bei jeder Witterung statt, das gesamte Festgelände ist überdacht. (ah)