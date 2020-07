Betrunkener wird bei Handgemenge leicht verletzt

In Kressbronn ist es am Montagabend zu Unstimmigkeiten zwischen einem 52-Jährigen, seinen Familienangehörigen und den Nachbarn gekommen. Nachdem der laut Polizeibericht alkoholisierte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige versuchte, mit einem Rechen auf seine Familie zuzugehen, wurde er in einem Handgemenge leicht verletzt. Zudem versteckte er während der Aufnahme des Sachverhalts durch die verständigten Polizeibeamten Marihuana in einer Hecke. Da er laut Angaben der anwesenden Zeugen mit seinem Fahrrad unterwegs war und ein Alkohol-Test eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille ergab, wurde von den Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Den Mann erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.