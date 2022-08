Betrunkener Segler muss nun mit Konsequenzen rechnen

Der Segler, dem am Donnerstag vor Gohren von Feuerwehr und Rettungsdiensten geholfen wurde, muss nun mit den Folgen rechnen. Laut der Polizei in Göppingen waren am Donnerstag DLRG, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei vor Gohren/Kressbronn auf dem See, um einem Segler zu helfen, der dauerhaft im Kreis gefahren war. Es hatte sich herausgestellt, dass der Bootsführer erheblich Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab umgerechnet 2,46 Promille.

Landratsamt entscheidet

Wie die Polizei in Göppingen weiter mitteilt, erhält das Landratsamt eine Meldung zu diesem Fall und entscheidet über die Folgen. Das könne sich auf den Führerscheinbesitz des Mannes auswirken. In aller Regel wird der Führerschein dann eingezogen.

Kosten des Einsatzes

Und auch die Kosten für den Einsatz, die aufgrund des Hubschrauberfluges und der anderen Einsatzmittel von Feuerwehr und DLRG sehr hoch sein dürften, muss aller Voraussicht nach der Segler zahlen.