Betrunkener Fahrer baut Unfall

Von Aalener Nachrichten

Zwei Motorradfahrer und eine Beifahrerin sind am Sonntagmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 1165, der Lauterburger Steige, zwischen Essingen und Lauterburg schwer verletzt worden. Gegen 12.35 Uhr war ein 43-jähriger Fahrer mit seiner BMW-Maschine in Fahrtrichtung Lauterburg unterwegs. Er war Teil einer größeren Motorradgruppe. In der dortigen Linkskurve kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrspur.