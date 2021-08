Betrunkene geht auf Passanten los

Eine 37-jährige Frau ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr in einer Tankstelle in der Hauptstraße in Kressbronn auf mehrere Personen losgegangen. Laut Polizeibericht schlug und trat sie sowohl auf einen 40-jährigen Mann und auf eine 59-jährige Frau ein, warf Gegenstände durch die Luft und spuckte in Richtung der anwesenden Personen. Die verständigten Beamten konnten die mit rund drei Promille betrunkene Randaliererin vor Ort antreffen. Ein Krankentransport brachte die 37-Jährige, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitete wurde, in eine Fachklinik.