Betreuung und Spaß auch in Corona-Zeiten

Die Ferienzeit ist vorbei. Auch Corona und teilweise schlechtes Wetter konnten das Team von der Ferienbetreuung nicht abhalten, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine zu stellen, wie es in einer Meldung heißt.

Getreu dem Motto „Ein Sommer voller Abenteuer“ wurden Aktivitäten überwiegend unter freiem Himmel, verschiedene Kreativangebote, Projekte, Workshops und Ausflüge angeboten. Eine Wanderung nach Nonnenhorn mit Besuch auf dem dortigen Spielplatz und Heimfahrt auf einem Bodenseeschiff, die Traktorfahrten mit Elmar Göbel zum Maislabyrinth der Familie Späth nach Nitzenweiler, Ausflüge zur Kressbronner Feuerwehr, Fußball- und Hip-Hop Workshops, eine Naturexpedition sowie eine Schatzsuche, standen in den vier Wochen Betreuung auf dem Plan.

Ganz neu im Programm war in diesem Jahr der Besuch auf dem „Lernort Bauernhof“ bei Rita Erhardt. Hinter diesem pädagogischen Projekt steckt die Idee, auf dem Bauernhof das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur sichtbar und erlebbar zu machen. Die Ferienkinder hatten daher die Möglichkeit selbstgepflückte Kräuter zu verarbeiten um Frischkäse und Salze herzustellen, Seelen zu backen, Apfelmus zu kochen, Pferdeställe zu misten, Kartoffeln aus dem Acker zu ernten oder Hühner sowie Schafe zu füttern und zu pflegen. Da konnte auch kein Regenwetter die Stimmung trüben.

Auch wenn Corona den Alltag noch immer sehr beeinflusst, konnten die Kinder dank der Arbeit des Betreuungspersonales und des abwechslungsreichen Programmes in den vier Wochen Ferienspiele ein wenig Normalität spüren.

Auch in den Herbstferien findet wieder eine Ferienbetreuung statt. Anmeldschluss hierfür ist der 1. Oktober. Anmeldeformular sowie detailliere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn zu finden. Gerne kann man sich auch an Carina Philipp wenden unter Telefon 07543 / 96 62 51 oder per E-Mail ferienbetreuung@kressbronn.de.