Bericht kritisiert Einsatz von Palmöl in Kressbronn

- Die Kressbronner Grünen und die Gemeindeschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger (GUBB) wollen in der heutigen Gemeinderatssitzung einen Antrag stellen, dass in der März-Sitzung die Sachverhalte aus dem Bericht „Energiemanagement und Nachhaltigkeit“ beraten und durch entsprechende Haushaltsmittel die nicht-nachhaltige Gesamtsituation in Kressbronn verbessert wird. Hintergrund ist das genannte Schriftstück des Kressbronners Heiko Kling, der im Hinblick auf den Energieverbrauch der Gemeinde vor allem den Einsatz von Palmöl in Kressbronn kritisiert.

„Dass Kressbronn bisher über kein als nachhaltig zu bezeichnendes hinreichendes Energiemanagement verfügt, sondern stattdessen auf fossile Energieträger setzt, kann aus unserer Sicht nicht länger kritiklos hingenommen werden. Es bleibt zudem unverständlich, warum der Vorschlag einer Teilnahme Kressbronns am European Energy Award – den beide Gruppierungen in der Vergangenheit als einen ersten Schritt hin zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz forderten – keinen Rückhalt im Gemeinderat fand“, kritisieren die Gemeinderätinnen Silvia Queri, Sabine Witzigmann (beide Grüne) und Martina Knappert-Hiese (GUBB). Da Kressbronn zu den wenigen Kommunen im Bodenseekreis gehöre, die nach wie vor über kein zentrales Energiemanagement verfügten, bestehe aus Sicht der Gemeinderätinnen dringender Handlungsbedarf. Der Hinweis auf die fehlende Kosten-Nutzen-Relation sei angesichts der guten Kassenlage nicht länger zu akzeptieren.

Aufgrund seiner Bürgeranfrage habe die Gemeinde erstmals Daten zum Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude zusammengestellt, wie Heiko Kling schildert. Zuvor seien persönliche Anfragen von der Verwaltung unbeantwortet geblieben, weshalb der Kressbronner die Gemeinde schließlich aufgefordert habe, die Daten gemäß des Landesinformationsfreiheitsgesetz bereitzustellen. Die erhaltenen Basisdaten würden einen Überblick zu den Energieaufwendungen für den Strom- und Heizbedarf geben – und auch, wenn die Aufschlüsselung für manche Belange nicht detailliert genug sei, „so können zumindest Trends für die Effektivität von Energiesparmaßnahmen abgeleitet werden“.

184 Tonnen Palmöl im BZP

Während die Nutzung von nachwachsenden regionalen Rohstoffen bei der Energiegewinnung einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten könne, „zieht Kressbronn weiterhin die Verbrennung von rund 184 Tonnen Palmöl im Heizkraftwerk des Bildungszentrums/Hallenbads vor – ungeachtet der verheerenden Umweltbilanz in den tropischen Anbaugebieten“, kritisiert Heiko Kling in seinem Bericht jährlichen Verbrauch. Dabei könnten andere Pflanzenöle aus deutschem oder EU-Anbau Palmöl problemlos ersetzen – allerdings: „Bis andere Strategien zur Wärmeversorgung greifen, müsste jedoch ein höherer Rohstoffpreis bezahlt werden“, so Heiko Kling. Dabei würden sich aus seiner Sicht viele Bürger eine konsequente Umsetzung von Strategien zur Deckung des eigenen Energiebedarfs der Gemeinde wünschen, wie beispielsweise beim Neubau der Bücherei und dem Umbau des ehemaligen Büchereigebäudes zu Büroräumen. Hierfür stellt Kling in seinem Bericht ein kostenneutrales Beispiel vor. Zudem lädt er Bürger und Räte ein, „den online verfügbaren Bericht als Denkanstoß für ein zukunftsorientiertes Nachhaltigkeitskonzept der Gemeinde Kressbronn zu nutzen“.

Das haben sich die drei Kressbronner Gemeinderätinnen zu Herzen genommen: „Mit dem Vorliegen des Berichts ,Energiemanagement und Nachhaltigkeit’ lässt sich die Problematik jedenfalls nicht länger als inexistent in eine dunkle Schublade verbannen“, heißt es abschließend vonseiten der Grünen und der GUBB.