Bentele: „Wir malen hier den Teufel an die Wand“

Auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung hat erneut die neue Fassung der Richtlinien über die Vergabe kommunaler Wohnbauflächen gestanden. Wie berichtet war die Kritik der Räte zu dem geplanten Beschluss in der Oktober-Sitzung zu groß, sodass Bürgermeister Daniel Enzensperger vergangene Woche den zuständigen Rechtsanwalt eingeladen hatte, der im Rat Rede und Antwort stand. Eine Einigung gab es dennoch nicht – der Beschluss wurde erneut verschoben.

Zum Hintergrund: Am 26. Juli 2016 hat der Gemeinderat eine neue Richtlinie für die Vergabe von Wohnbauplätzen beschlossen. Zwischenzeitlich hat der Europäische Gerichtshof in Brüssel zur Vergabe kommunaler Wohnbauflächen im sogenannten Einheimischenmodell, also unter besonderer Berücksichtigung der ortsansässigen Bevölkerung, eine neue Rechtsprechung eingeleitet und Leitlinien aufgestellt. Eine Vergabe nach der Ortsansässigkeit darf zwar noch Kriterium sein, muss aber eine untergeordnete Rolle spielen. So darf die Ortsansässigkeit, die bisher den Schwerpunkt in Kressbronn ausgemacht hat, maximal noch 40 Prozent betragen, die sozialen Kriterien dagegen 60 Prozent.

Kritik dazu hatte es bereits in der Oktobersitzung von Daniel Enzensperger gegeben: „Das gefällt mir – ehrlich gesagt – nicht, denn ich hätte die Kressbronner gerne mehr bevorzugt, aber das ist rechtlich nicht möglich.“ Rechtsanwalt Andreas Kohnke zeigte in der Sitzung vergangene Woche Verständnis: „Ich kann verstehen, dass Sie nicht begeistert davon sind. Das Problem hat uns die EU-Kommission eingebrockt.“ Ein Grundstückskauf in einer anderen Stadt oder Gemeinde müsse für alle Einwohner der EU möglich sein, egal, „ob er aus Wien, Paris oder anderswo kommt“.

Keine Überprüfung möglich

Nach den neuen Richtlinien müssen Bewerber nicht nur ihr Einkommen, sondern auch ihr Vermögen angeben. Wer allerdings innerhalb der Vermögensgrenze liege, habe Schwierigkeiten, bei der Bank eine Finanzierung zu bekommen – weil die Obergrenze recht niedrig liege. Aber auch Bessergestellte hätten keine Chance, ein Grundstück zu erwerben, warf Dieter Senger-Frey (BWV) ein. Die Räte kritisierten, dass ohnehin nur punktuell überprüft werden könne, ob die Angaben des Bewerbers korrekt seien. Das räumte auch der Rechtsanwalt ein: „Detektivarbeit geht hier nicht.“

„Das kann doch kein Bürger nachvollziehen“, befand Karl Bentele (CDU) mit Blick auf den Umfang der Leitlinien. Bürgermeister Enzensperger gab jedoch zu bedenken, dass es sich bei dem Beschluss nicht um die Fassung für Bürger handele – dazu gebe es später ein spezielles Programm, das so anwenderfreundlich wie möglich sein werde. „Aber wir beschließen das doch heute“ – da könne der Beschluss doch nicht irgendein Pamphlet sein, so Klaus Klawitter (CDU). Doch der Rechtsanwalt betonte: „Ich empfehle Ihnen, sich an diesen Leitlinien zu orientieren – das kann Ihnen um die Ohren fliegen, wenn jemand dagegen klagt. Ich muss Ihnen als Rechtsanwalt den sichersten Weg empfehlen.“

Einen ganz anderen Gedanken brachte die SPD in die Diskussion ein – denn darum müssten sich alle in der EU Gedanken machen. Gerade mit Blick auf die nachfolgenden Generationen, die immer flexibler sein müssten was den Beruf anginge, sei es wichtig, dass auch diese in anderen Städten und Ländern Grundstücke erwerben könnten, so Britta Wagner. „Das gehört zu den Grundfreiheiten der EU.“

Ein weiterer Kritikpunkt: Wieso müsse Kressbronn hier Vorreiter spielen, wenn es im weiteren Umkreis, wie der Rechtsanwalt berichtete, noch keine Stadt oder Gemeinde gebe, die ihre Richtlinien bislang aktualisiert habe. „Der Gemeindetag wird dazu sicher eine Empfehlung rausgeben – wir müssen hier ja nicht Vorreiter sein“, so Thomas Biggel (CDU). Fraktionskollege Karl Bentele stimmte ihm zu: „Man hat den Eindruck, ganz Deutschland wird in Zukunft von einer Prozesslawine überrollt – wir malen hier den Teufel an die Wand.“ Er schlug vor, die kommunalen Spitzenverbände in dieser Sache anzufragen – und erst dann einen Beschluss zu fassen. „Ich hätte Ihnen nahegelegt, ohnehin keinen Beschluss zu fassen“, so der Schultes.