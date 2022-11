Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zahlreichen Besucher in der Festhalle in Kressbronn genossen ein Konzerterlebnis auf allerhöchstem Niveau mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Professor Stefan Halder. Schon die Begrüßung des Schirmherren, Bundestagsabgeordneter Volker Maier-Lay deutete darauf hin, dass diese Veranstaltung etwas Besonderes werden würde – Musikgenuss vom Allerfeinsten und dadurch Kinder in Not und schwieriger Lebenssituation helfen in unserer Heimatregion Bodensee-Oberschwaben.

Die Zuhörer erlebten im ersten Teil ein eher klassisch gehaltenes Programm mit Werken von Brahms und Turina. Durch den fein abgestimmten Klangkörper nahmen die spielfreudigen Musiker/innen samt Dirigent die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Musik. So war der zweite Teil im moderneren, ja teils im Bigbandstil gehalten und die Musiker/innen samt Dirigent verstanden es durch virtuose Soli, Spiel und Einsatz die Zuhörer voll und ganz abzuholen und von den Sitzen reißen.

Vor der ersten Zugabe bedankte sich Bürgermeister Enzensberger beim Orchester und den Organisatoren. Der Vorsitzende des Vereines „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ übergab kleine Präsente an Dirigent, Musiker/innen und Organisatoren.

Nach der ersten Zugabe ergriff Manfred Ehrle, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikverbandes Bodenseekreis das Mikrofon und stellte die nächste Zugabe vor: den neuen Verbandsmarsch des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, komponiert von Bernhard Wagner. Dieser dirigierte dann auch die Aufführung zum Abschluss eines einmaligen Konzerterlebnisses. Der Reinerlös der Veranstaltung sowie die Einnahmen aus dem neuen Verbandsmarsch gehen allesamt an der Verein „Musik hilft menschen“ (www.musik-hilft-menschen.de) um damit Kinder in Not und schwieriger Lebenssituation zu helfen – in unserer Heimatregion Bodensee-Oberschwaben.