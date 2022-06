Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in Kressbronn

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist mit seinen professionellen Musikerinnen und Musikern das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes. Das Repertoire des Orchesters reicht von der traditionellen und symphonischen Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Unter der Leitung des Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder besticht das Orchester vor allem durch seine Spielfreude, das hohe Niveau und stilistische Vielseitigkeit.

Die Geschichte des baden-württembergischen Landespolizeiorchesters reicht bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts zurück, im Jahr 1920 wurde die „Polizeimusik Stuttgart“ gegründet. Prof. Stefan R. Halder ist seit 2014 musikalischer Leiter und seit 2015 Chefdirigent. Er absolvierte sein Schulmusik- und Diplom-Musiklehrerstudium an der staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen.

Am Donnerstag, 27. Oktober, findet um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in Kressbronn in der Festhalle statt. Einlass ist eine Stunde früher. Der Gesamterlös des Benefizkonzertes kommt dem Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ zugute. Der Verein wurde im September 2019 von aktiven und ehemaligen Musikern und Musikliebhabern gegründet, um Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen in der Region zu unterstützen. Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf, erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof Kressbronn, und 19 Euro an der Abendkasse.