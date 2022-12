Benefizkonzert bringt 1000 Euro für Verein „Musik hilft Menschen“

Ende Oktober hat das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ein Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ gegeben. Der Verein wurde im September 2019 von aktiven und ehemaligen Musikern, Sängern und Musikliebhabern gegründet, um Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen hier in der Region zu unterstützen. Mit Unterstützung der Gemeinde Kressbronn konnten nun 1000 Euro an den Verein übergeben werden (Foto: Gemeinde Kressbronn). „Wir sammeln Mitgliedsbeiträge und Spenden, um Kindern und Jugendlichen in Not und schwierigen Lebenssituationen finanziell und materiell zu unterstützen. Dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg sowie der Gemeinde Kressbronn danke ich herzlich für ihr Engagement und die Spende“, so Vorsitzender Bernhard Wagner.