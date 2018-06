Beitritt ausschließlichwegen Förderquoten

Als ein Tagesordnungspunkt mit Erklärungsbedarf hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Punkt „Breitbandausbau in Kressbronn – Beitritt zu Komm.Pakt.Net“ dargestellt. Die Räte stimmten dem Beitritt schließlich mit einer Gegenstimme (Martina Knappert-Hiese, GUBB) zu.

Denn durch diese Mitgliedschaft würden vor allem höhere Förderquoten erzielt, wie Oliver Schieber vom Tiefbauamt, berichtete. Die Gemeinde zahle 4500 Euro jährlich sowie einmalig eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 0,50 Euro pro Einwohner. Leistungen wolle man von Komm.Pakt.Net nicht beziehen, denn „wir sind in unseren Planungen schon viel weiter. Es geht uns überwiegend um die Zuschüsse“, so Oliver Schieber. Denn noch in diesem Jahr ist der Breitbandausbau durch Gattnau nach Poppis und weiter nach Kümmertsweiler geplant (die SZ berichtete). Hier wurden 2017 bereits die Leerrohr-Infrastruktur im Zuge der Erdverkabelung des Regionalwerks verlegt.

Da Kressbronn zu den Gemeinden im ländlichen Raum innerhalb der selbstständigen gemeinsamen Kommunalanstalt – zu der acht Landkreise zählen – gehöre, betrage die Förderquote bei allen Projekten in Kressbronn 100 Prozent. Der Materialbedarf könne ebenfalls über Komm.Pakt.Net gedeckt werden. „Das einzige, was Sie wissen sollten, ist, dass wir da nicht wieder herauskommen können. Aber wir denken, die 4500 Euro jährlich bringen uns nicht um“, fasste Bürgermeister Daniel Enzensperger zusammen.