Beim Waldbaden sich selbst entdecken

Die Außenstelle Kressbronn der VHS Bodenseekreis bietet am Samstag, 30. April, einen Kurs rund ums Waldbaden an. „Shinrin Yoku - Waldbaden im Frühlingsgrün“ heißt er, was frei aus dem Japanischen übersetzt „Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes“ bedeutet, schreibt die VHS in einer Ankündigung.

Bei einem Spaziergang durch den frühlingsgrünen Wald können die Teilnehmer die Natur mit allen Sinnen erleben. Kleine Impulse und angeleitete Achtsamkeitsübungen werden den Weg begleiten. Erzählungen zu Bäumen und Pflanzen, die Qualität der Jahreszeit, all dies lässt die Teilnehmer tief in den Frühlingswald eintauchen. Entspannung, Erholung, das Ankommen bei jedem selbst, das Erleben mit allen Sinnen und der Zauber der Natur stehen dabei im Mittelpunkt.

Stabiles Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung im Zwiebelschalenprinzip, Zecken- und Mückenschutz und etwas zu trinken sollen die Teilnehmer mitbringen. Geleitet wird das Waldbaden von Cornelia Rick, Fachberaterin für essbare Wildpflanzen (HfWU) und Kursleiterin für Waldbaden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Blütenstraße in Kressbronn, Ortsteil Berg (Richtung Betznau). Eine Teilnahme kostet 16 Euro Ein kostenfreier Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn möglich.