Beim Grünen Punkt geht’s diesmal um Klimaschutz

Die Kressbronner Grünen laden für Montag, 10. Dezember, zum letzten Grünen Punkt in diesem Jahr in den Saal des Gasthofs zur Kapelle in Kressbronn ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Sitzung des örtlichen BUND stattfinden. Die Vorstände beider Institutionen haben sich dazu entschlossen, weil 2019 Themen zum Umwelt- und Klimaschutz anstehen, die im gemeinsamen Interesse stehen. Diese Themen sollen aufgegriffen und diskutiert werden.

Anhand des gerade in der Fortschreibung befindlichen Flächennutzungsplans wollen die Veranstalter unter anderem erläutern, weshalb sie für die Ausweisung des geplanten Gewerbegebiets in Kressbronn sind, der Fortschreibung selbst aber nicht zugestimmt haben.