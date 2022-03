Beim Bürgerbus-Verein stehen Wahlen und eine Satzungsänderung an

Der Vorstand des Bürgerbus-Vereins lädt zur Mitgliederversammlung am 5.April um 19 Uhr im Vereinsheim/Sportrestaurant, Maicher Straße. Da auf Grund der Pandemie die letztjährige Versammlung in den Spätherbst gelegt wurde, seien die Tagesordnungspunkte nach nur wenigen Monaten überschaubar, so der Verein. So gibt es Berichte von Vorsitzenden, Kassenwart und Kassenprüfern. Auch stehen personelle Veränderungen durch Wahlen mit einhergehender Änderung der Satzung an. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Das Bürgerbus-Team möchte auch nochmals dazu aufrufen, dass sich Menschen, die auf mobile Hilfe angewisen sind, einfach anrufen. Die Fahrten sind von Montag bis Freitag 8:30 bis12:30 Uhr und 14 bis bis 16 Uhr. Terminliche Ausnahmen sind möglich. Telefonisch ist das Team zu erreichen unter 07543/966 260 (Ruhezeiten gelten auch fürs Telefon), und per Email buergerbus@kressbronn.de.