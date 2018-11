Bei diesen VHS-Kursen sind in Kressbronn noch Plätze frei

Bei folgenden Kursen der Volkshochschule Bodenseekreis, die demnächst in Kressbronn stattfinden, sind noch Plätze frei und Anmeldungen möglich.

Farbe und Make-up

Birgit Stähle und Beate Matthäus helfen am Samstag, 17. November, von 13 bis 17 Uhr im Lesesaal des Bahnhofs (Eingang Gebäuderückseite), ausdrucksstarkes Make-up zum Farbtyp zu finden. Wenn Teilnehmerinnen ihre Farben kennen, die sie zum Strahlen bringen, wird ihnen der Griff in den Schrank wesentlich leichter fallen. Teilnehmerinnen lernen in diesem Kurs ihr Farbprofil kennen. Birgit Stähle, zertifizierte Farb- und Typstylistin analysiert den jeweiligen Farbtyp und zeigt, wie sie sich frischer und selbstbewusster fühlen. Mit den richtigen Farben, so die Ankündigung, können Teilnehmerinnen ihre Schönheit authentisch hervorheben. Ein typgerechtes Make-up ist dabei ein wichtiger Faktor. Visagistin Beate Matthäus zeigt, wie man Best-of-Farben passend zum Farbtyp aufträgt. Teilnehmerinnen können ihre Erkenntnisse aus der Farbanalyse gleich in praktischen Übungen zum Make-up umsetzen und wichtige Techniken kennenlernen.

Quark selbst herstellen - wie zu Großmutters Zeiten

In diesem Kurs stellen Teilnehmer am Dienstag, 27. November, von 18.30 bis 20.45 Uhr in der Küche des Bildungszentrums Parkschule, Raum 018, aus Biomilch Quark her. Sie erfahren und erleben die Zusammenhänge: Kursleiter Siegfried Wörner macht die jeweiligen Prozesse in der Milch während aller Stationen der Herstellung anschaulich. Nach dem Pressen im Tuch wird der Quark mit Kräutern, selbst hergestelltem Kräutersalz und/oder Früchten verkostet. Teilnehmer werden gebeten zwei Schraubgläser, Vorratsbehälter, Schreibzeug und einen Mörser mitzubringen, falls vorhanden. Wer möchte, kann auch eigene Kräuter mitbringen.

Socken stricken leicht gemacht

Socken zu stricken ist wieder „in“ und auch allseits beliebt. Kursleiterin Kornelia Trojan möchte Interessenten an fünf Dienstagabenden von 18 bis 19.30 Uhr helfen, sich die Tradition des Sockenstrickens anzueignen – für wohlig warme Füße an kalten Wintertagen für sich selbst und vor allem auch als Geschenk für Familie und Freunde. Start ist am 13. November im Bildungszentrum Parkschule, Raum 006, der Kurs endet am 11. Dezember. Grundkenntnisse im Stricken sollten vorhanden sein. Entsprechende Materialien sollen Teilnehmer mitbringen: Sockenwolle vierfach für Nadelstärke 2,5 - 3 und ein Nadelspiel Nr. 2,5, 15 cm lang.