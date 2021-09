Begrüßung der neuen Fünfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 14.09.2021 hatten 79 Fünftklässler und Fünftklässlerinnen ihren ersten Schultag am Bildungszentrum Parkschule und wurden herzlich empfangen. Ulrich Schneider-Struben, der Schulleiter des BZP, begrüßte die anwesenden Kinder und ihre Angehörigen und machte zunächst bewusst, was sie schon alles seit ihrem „ersten Ersten Schultag“ vor 4 Jahren geleistet hätten und dass sie sich auf viele neue Erfahrungen freuen könnten. Anhand einer Geschichte erklärte er den neuen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, wie sie erfolgreich ihre Schullaufbahn starten sollten: freundlich, offen und hilfsbereit. Unterstützt werden sie dabei in erster Linie von ihren Klassenlehrerinnen, Lisa Haug, Annette Dörrie, Ulrike Allert und Rosanna von Essen, von denen sie im Anschluss in ihre Klassenzimmer begleitet wurden. Davor erhielt jedes Kind eine selbst gebastelte Papierblume mit kleinen Grüßen und guten Wünschen von den Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. Ganz fremd war die Schule den Eltern und Kindern nicht, weil sie ja noch vor den Sommerferien an einem Schnuppernachmittag ihre zukünftigen Lehrerinnen kennengelernt hatten. Trotzdem war es sicher gut, dass sowohl die Schulsekretärinnen als auch der Schulsozialarbeiter, Herrr Roos, als mögliche Ansprechpartner nochmals kurz vorgestellt wurden. Während in den Klassenzimmern der Unterricht schon startete, standen Ulrich Schneider-Struben, Gudrun Teumer-Schwaderer und Janine Kopfsguter vom Sekretariat noch für Fragen der Eltern zur Verfügung.