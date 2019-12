Baustelle „Neue Mitte“ in Kressbronn ist gegen Hochwasser gesichert

Die Bauarbeiten für das drei Gebäude umfassende Wohnbauprojekt „Neue Ortsmitte Kressbronn“ mit 20 Wohneinheiten gegenüber der Pizzeria Da Nico beziehungsweise der Festhalle haben im November begonnen und laufen laut dem ausführendem Architekten Roman Schäfler nach Plan. Nach dem ersten Grubenaushub werden derzeit die Arbeiten für die vordere Tiefgarage angegangen. Laut Aussage des Architekten sollen im Laufe des Dezembers 2021 die ersten Bewohner in das ortsprägende Wohngebäude einziehen können.

Zentral in Kressbronn entsteht aktuell das Wohnbauprojekt „Neue Ortsmitte Kressbronn“ an der Ecke Hauptstraße/Hemigkofener Straße mit insgesamt 20 Wohneinheiten (Wohnflächen 57 bis 197 Quadratmeter) und 32 Tiefgaragen- beziehungsweise 18 oberirdischen Stellplätzen. Wie Roman Schäfler vom ausführenden Architektenbüro „Bauwerkstadt“ in Wasserburg im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung erklärte, sei man aktuell mit den Arbeiten an der Tiefgarage im vorderen Bereich Richtung Hauptstraße beschäftigt, nachdem man die Grube zuvor entsprechend abgesichert habe.

„Das gesamte Vorhaben wird auf rund 2000 Quadratmetern in zwei Bauabschnitten realisiert werden, wobei wir von total 7000 Kubikmeter Erdaushub reden, was etwa 700 bis 800 Lastwagen-Ladungen entspricht“, sagt Schäfler. Sollte alles normal laufen, auch in punkto Witterung, „werden wir diesen vorderen Baugrubenaushub noch in diesem Jahr soweit hergestellt haben, um im Frühjahr mit dem restlichen Aushub beginnen zu können“. Zudem habe man parallel die Aufzugsunterfahrten samt Pumpen und Haustechnik im Untergeschoss des vorderen Hauses einbauen können. Überhaupt sei man froh, dass man diese Arbeiten jetzt, und nicht während der trockenen Sommermonate durchführen könne, was laut Architekt den Anwohnern viel Staub und Schmutzverwirbelungen erspare.

Rund eindreiviertel Jahre, bis zum Dezember 2021, wird es laut Roman Schäfler, der das Projekt mir vier Mitarbeitern in seinem Büro plant und betreut, dauern, bis das Wohnbauprojekt die ersten Bewohner dort einziehen können. Bis es soweit ist, gelte es, bezüglich bautechnischer Auflagen und Vorgaben vor allem im Bereich der Tiefgarage, so einige Herausforderungen zu bewältigen.

So müsse man aufgrund entsprechender Vorschriften das Untergeschoss beziehungsweise die Tiefgarage für ein sogenanntes „HK-100“, ein 100-jähriges Hochwasser, in punkto Auftriebssicherheit sehr kostenintensiv und aufwendig planen, erstarken und schützen: „Sollte diese Naturkatastrophe eintreffen, sauft eh alles in Kressbronn ab, die neue Ortsmitte jedoch bleibt bestehen“, skizziert der Planungsexperte die besondere Maßnahme mit einem Schmunzeln. Für Ihn sei es nur schwer nachvollziehbar, dass einerseits die Schaffung von günstigem Wohnraum gefordert werde, zugleich jedoch behördliche und gesetzliche Anordnungen für neue Projekte Dimensionen erreicht hätten, die nicht mehr vertretbar und wirtschaftlich abzubilden seien.