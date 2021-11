Baugebiet Bachtobel: 2024 sollen erste Gebäude stehen

Die Erschließungsplanungsphase läuft. Februar 2022: Ausschreibung Erschließung, Vergabe Erschließung bis Sommer 2022. Baubeginn: Herbst 2022. Abschluss: spätestens Frühsommer 2023. Baugenehmigungen für die ersten Gebäude, das Kinder- und Familienzentrum und das Wohngebäude mit Café sollen im Mai 2022 vorliegen, Fertigstellung beider Gebäude ist bereits für 2024 geplant. Die weitere Bebauung soll nach und nach erfolgen. Bis wann das Quartier in Gänze gebaut sein wird, ist noch nicht absehbar. Link zu den Unterlagen: https://service.kressbronn.de/buergerinfo

Erste Bürgerversammlung seit fast zwei Jahren: Knapp 50 Einwohner sind vor Kurzem in die Festhalle gekommen, um sich über den Planungsstand in Sachen Bachtobel zu informieren. Das geplante Baugebiet stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Der Bürgermeister wies unter anderem darauf hin, dass am westlichen Ende des Quartiers der Neubau des Feuerwehrzentrums mit einem fast doppelt so großen Gebäude wie am alten Standort vorgesehen sei.

Geplant sind außerdem: ein Kinder- und Familienzentrum, ein Ärztehaus, ein Wohnhaus mit Café und weitere Wohnhäuser mit Platz für bezahlbare Mietwohnungen, die Wohngenossenschaften errichten sollen. Flächen für Reihenhäuser sind ebenfalls geplant. Enzensperger betonte: „Die Entwicklung geht gut voran. Ich bin überzeugt, dass wir hier ein zukunftsfähiges städtebauliches Planungsergebnis haben.“

Freiräume, Grünflächen und ein renaturiertes Bächlein

Thomas Feick vom Bau- und Umweltamt stellte den Bebauungsplanentwurf vor. Auf fünf Hektar ist das Quartier geplant, mit einem zentralen Platz und verschiedenen viergeschossigen Gebäuden mit Wandhöhen bis zu 15 Metern. Vorgesehen seien auch Freiräume, Grünflächen, Baumpflanzungen und ein renaturiertes Bächlein.

Kinder- und Familienzentrum, Ärztehaus, Wohnhaus mit Café, weitere Wohnhäuser mit Platz für bezahlbare Mietwohnungen, Bauplätze für Reihenhäuser: So sieht Entwurfsplan des Baugebiets Bachtobel aus. (Foto: oej)

Raphael Armbruster vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen beschrieb den Stand der Erschließung für Ver- und Entsorgung. Er erläuterte anhand von Plänen die verschiedenen Ein- und Ausfahrten auf die Friedrichshafener und Tettnanger Straße. Außerdem beschrieb er die verkehrsberuhigte Zone im ganzen Quartier und eine Neugestaltung der Südkreuzung. Armbruster erwähnte Besonderheiten der Wasserentsorgung mit Ringleitung und ein besonderes Regenwassermanagementkonzept.

Angestrebte Energiebilanz liegt bei Null

Zu den Energiekonzepten referierte Andreas Wenzler, zuständig im Rathaus für Vergabe, Bau und Umwelt. In Frage käme ein „kaltes Nahwärmenetz“. Dahinter stecke ein innovatives Energiekonzept als „Mikronetz“, das mit Wärmepumpen und Wärmetauschern funktioniert. Mit Photovoltaik auf den Hausdächern und verschiedenen Speichermedien sei das Konzept mit einem internen Lastmanagement verbunden. Die angestrebte Gesamtenergiebilanz liege bei Null.

Wenzler sagte: „Eine einmalige Chance für ein zukunftsweisende klimaneutrales Nahwärmenetz.“ „Sektorenkopplung“ sei das Zauberwort, das die Verzahnung verschiedener Energieformen bezeichne. Alle Verbraucher werden vernetzt, und Energiedienstleister könnten sich für den Betrieb des Mikronetzes bewerben.

Bitte rufen Sie uns nicht an. Bürgermeister Daniel Enzensperger

Zum Thema Bauplätze für Reihenhäuser erklärte Enzensperger: „Wie, wann und an wen die Bauplätze vergeben werden können, ist derzeit leider nicht zu beantworten.“ Klar sei, dass die Gemeinde dabei besonders die Kressbronner Bevölkerung im Blick habe. Um die Vergabe trotz Diskriminierungsverboten und Ausschreibungsgeboten entsprechend umzusetzen, müssten bestimmte Kriterien, wie zum Beispiel aus dem sozialen, einkommens- oder vermögensabhängigen Bereich, festgelegt werden. Daran arbeite man.

Die Kosten sind gestiegen

Eines sei sicher, warnte der Bürgermeister: „Es ist alles teurer geworden.“ Die Kosten sollten umgelegt werden. Eine Ausschreibung erfolge in der „kleine Seepost“. Daniel Enzensperger betonte: „Bitte rufen Sie nicht an.“ Er versprach, alles werde rechtzeitig und komplett online in einer verbesserten Version des Sitzungsportals der Gemeinde zu finden sein.

Belebung des Quartiers wichtig

In einem Video wurde das Kinder- und Familienzentrum vorgestellt. Es soll als erstes Projekt umgesetzt und bis 2024 fertig gestellt sein. Auch zwölf Wohnungen sollen dort entstehen. Im Erdgeschoss sollen das Gemeindearchiv samt Leseraum sowie die Energiezentrale zur Regelung des Energienetzes ihren Platz finden. Gleichzeitig, so ist geplant, sollen auch das Wohnhaus mit Café und der Bachtobelplatz und die gemeinsame Tiefgarage fertig sein.

Dazu erklärte Kämmerer Matthias Käppeler, dass der Gemeinde eine Belebung des Quartiers wichtig ist. Das Gebäude sei als kommunale Einrichtung des Eigenbetriebs Wohnungsbau geplant. Weitere zwölf Wohneinheiten mit jeweils 60 Quadratmetern sollen in dem Zusammenhang entstehen. Wie Matthias Käppeler klarstellte, werden die Wohnungen nicht verkauft, sondern „bezahlbar“ vermietet.

Auch kritische Stimmen zu hören

Einige kritische Stimmen kamen nach den Vorträgen zu Wort. Ein Besucher sah Probleme bei den Eigenheimen: Es müsse festgelegt werden, wies die Energieversorgung aussehen soll. Die Verwaltung argumentierte mit komfortabler Versorgungssicherheit und einer zeitgemäßen ökologischen Vernetzung. Näheres ergebe ein laufendes Gutachten.

Ein anderer Bürger sah die Bebauungsformen kritisch und monierte eine fehlenden Einbindung Richtung Ortsmitte. Auch die vierstöckige Bebauung mit städtischer Anmutung passe nicht zum westlichen Ortseingang. Die Verwaltung verwies auf die Machbarkeitsstudie, das Hochhaus auf der anderen Straßenseite sowie die stadtplanerische Umsetzung.

