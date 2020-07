Bauarbeiten in der Bodan-Werft gehen voran

Zum ersten August wird die „Werft 1919“ eröffnen und die Umbaumaßnahmen der Bodan-Werft werden weitestgehend abgeschlossen sein. Das schreibt die Gemeinde Kressbronn in einer Pressemitteilung. Momentan laufen demnach die Baumaßnahmen noch auf Hochtouren und während in der Küche bereits Probe gekocht und das Personal eingewiesen wird, wird auf der anderen Seite noch gehämmert, gestrichen und installiert.

Ziel war es laut der Mitteilung, nach der Sanierung der Bestandshallen und Installation einer gastronomischen Nutzung, eine Erlebbarkeit der Dimensionen der ehemaligen Werft-und Montagehallen ganzheitlich zu erhalten. Künftige Gäste der Gastronomie und des öffentlichen Bereichs der Halle 1 sollten spüren, dass an diesem Standort über Generationen Schiffsbau betrieben wurde. Die Grundidee sei deshalb, die räumlichen Erfordernisse wie Küche, WC und so weiter mit ausgebauten Seecontainern zu realisieren.

Ein wichtiges Industriedenkmal für Kressbronn sollte in dieser Form für die Nachwelt erlebbar gemacht und erhalten werden, schreibt die Gemeinde weiter.

Auch Emanuel Unser, Geschäftsführer von „Werft 1919“ ist sich laut der Mitteilung sicher, dass das Konzept ein Erfolg wird. So könnten die Gäste in der ehemaligen Montagehalle Süd sich künftig im À-la-carte-Restaurant mit bodenständigen, ansprechenden, regionalen Gerichten verwöhnen lassen. Die Schreinerei werde für Veranstaltungen als Bankettsaal genutzt und in der Halle 1 sollen kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Während die Gastronomie ab August für die Öffentlichkeit aufmacht, wird die Halle 1 noch bis Ende September umgebaut.

Schreinerei und Montage Nord – diese Hallen werden laut der Gemeinde zu einem „warmen Gastraum“ ertüchtigt. Die Schreinerei wurde demnach hier komplett rückgebaut, unterkellert und im Anschluss wieder original errichtet. Die Unterkellerung der Schreinerei sei zum einen statisch erforderlich und zum anderen auch zur Unterbringung der erforderlichen Technik wie Heizungs-, Lüftungs-, Sanitäranlagen räumlich zwingend notwendig. Die Montage Nord habe eine komplett neue Dachhülle über das bestehende Dachtragwerk erhalten. So war es laut Mitteilung möglich, die Originaloberflächen im Dachbereich zu erhalten und denkmalgerecht und energetisch zu sanieren. In den beiden Gasträumen stünden insgesamt, je nach Bestuhlungsvariante, 160 Sitzplätze zur Verfügung.

Eine öffenbare Verglasung Richtung Süden ermögliche eine überdachte Bewirtung in der ehemaligen Montage Süd und der Halle 1. Im nördlichen Bereich befinden sich die Lager- und Kühlräume sowie die Anlieferung.

Die Halle 1 wurde laut Gemeinde Kressbronn ebenfalls in ihrer ehemaligen Form erhalten, statisch ertüchtigt und denkmalgerecht saniert. Dieser unbeheizte, öffentliche Bereich bilde das Herzstück des gesamten Bodan-Areals. Hier kreuzten sich Verbindungswege zwischen Uferpromenade, Bodan-Platz und Gastronomie. In diesem zentralen Gebäude soll auf der ehemaligen Slip-Anlage ein Bistrodeck mit rund 60 Sitzplätzen entstehen, das von der Gastronomie aus versorgt werden soll. Das abgestufte Bistrodeck soll so ausgebildet werden, dass dieses multifunktional auch als Kleinkunst- oder Theaterbühne genutzt werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im nördlichen Teil der Halle 1 befinden sich außerdem die erforderlichen öffentlichen WC-Anlagen, ein Abstellraum und ein verschließbarer Container für einen Teil der historischen Dokumentation der Bodan-Werft.