Bad Kresselnauer sammeln 950 Euro für Brunnen in Toril

Sammeln für einen guten Zweck: Bad Kresselnau hat ihre Türen zwar schon vor einer Weile geschlossen, doch die Kinderspielstadt war in diesem Jahr besonders nachhaltig: Die Bürger von Bad Kresselnau haben am letzten Tag des Ferienprogrammes ihre hart erarbeiteten und mühsam gesparten Kressel für einen guten Zweck in einen Topf geworfen. Dank eines sensationellen Wechselkurses kamen 950 Euro zusammen, ist einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung zu entnehmen.

Mit diesem Geld war es nun möglich, einen Brunnen für das KTEP-Projekt in Toril auf den Philippinen zu errichten. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Bürger der Kinderspielstadt Bad Kresselnau. „Wie schön zu sehen, was man alles zusammen erreichen kann“, freuen sich die Veranstalter rund um das Team von Isabell Gößwein und Beate Kummer, schließt die Pressemitteilung.