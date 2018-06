Bad Kresselnau wächst um ein Neubaugebiet

Bad Kresselnau, die beliebte Spielstadt für Kinder ist auch heuer während der Sommerferienzeit ein „Renner“. Für die Aktion, die vom 3. bis 7. August auf dem Gelände der Parkschule stattfindet, stehen bereits die Planungen, hat das Organisationsteam rund um Isabel Gößwein, Christian Radziwill und Vertreten der Gemeinde Kressbronn beste Vorarbeit geleistet. Um die aktionsreichen fünf Tage zu bewältigen, sucht das Kernteam für die insgesamt 107 Arbeitsstellen Helfer. Gefragt sind aber auch Sponsoren, die die Spielstadt unterstützen.

Wenn Bad Kresselnau seine Pforten öffnet, herrscht stets reges Treiben, werden die Kinder zu Einwohnern und Akteuren: Denn ihre spannende Aufgabe besteht darin, eine Stadt so realitätsnah wie möglich nachzubilden. Was damit einhergeht, dass die „Bewohner“ auch ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssen. Deshalb schlüpfen sie in die Rollen von Handwerkern, Ärzten oder Apothekern, stellen eigene Produkte her und müssen all die Dinge verkaufen. Das kann jedoch nur gewinnbringend gelingen, wenn das Wirtschaftssystem in einer Stadt richtig „funktioniert“ – wenn sich in Bad Kresselnau Handel, Dienstleister, die Freizeitindustrie und jene, die mit dem Finanzwesen zu tun haben, vernetzen. Dass hierbei dann auch Stadtbedienstete und ein „Bürgermeister“ mitmischen, macht die Sache für die jungen Bewohner umso spannender.

Premiere hat in diesem Jahr ein Neubaugebiet, das von den Einwohnern besiedelt werden kann. „Zuvor muss man sich jedoch für die Grundstücke bewerben, einen Plan einreichen und dafür auf einen roten Punkt hoffen“, umschreibt Gößwein das Prozedere. „Ganz so, wie es im normalen Leben eben auch ist.“

Das Thema Bauen beschränkt sich indes nicht nur auf das Bauland. Es zieht sich heuer wie ein roter Faden durch Bad Kresselnau. „Wir wollen beweisen, wie gut es ist, gemeinsam etwas aufzubauen.“ Was sich in einem Projekt fortsetzt: „Wir wollen eine Brücke bauen, die symbolisiert, dass wir alle zusammengehören.“

Kressbronner mit Heimvorteil

In der Vergangenheit hat es einige Tausend Kinder in die Spielstadt gezogen. Dass der Run auf Bad Kresselnau 2015 anhält, daran dürfte kein Zweifel bestehen. „Wobei wir die Plätze zuerst für Kressbronner Kinder zur Verfügung stellen, es können aber auch Auswärtige teilnehmen“, erklärt Isabel Gößwein den Ablauf. Teilnehmen können Schüler, die die erste Klasse bereits hinter sich haben und nicht älter als 14 Jahre sind.

Wer Bad Kresselnau finanziell unterstützen will, kann seinen Beitrag auf das Spendenkonto der Gemeinde Kressbronn Stichwort „Kinderspielstadt Bad Kresselnau“ einbezahlen. Kontonummer 20 508 230 Sparkasse Bodensee, BLZ 690 500 01. Anmeldetermine und weitere Informationen unter

www.badkresselnau.de