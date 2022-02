„Bad Kresselnau“ 2022 findet statt

Die Kinderspielstadt „Bad Kresselnau“ soll in diesem Jahr wieder in der ersten Sommerferienwoche vom 1. bis 5. August stattfinden. Die Gemeinde Kressbronn hat laut Pressemitteilung in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich tätigen „Kernteam“ beschlossen, das traditionelle Sommerferienangebot anzubieten. „Die aktuellen Prognosen im Zusammenhang mit der Pandemie lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken“, so Isabell Gößwein. „Wir gehen davon aus, dass wir zwar mit der ein oder anderen Einschränkung rechnen müssen, sind aber froh nach einer so langen Pause, den Kindern die heißgeliebte Spielstadt wieder ermöglichen zu können.“ Ein solches Projekt ist jedoch auf die ehrenamtlichen Helfende angewiesen. Wer Interesse hat, sich aktiv an der Kinderspielstadt „Bad Kresselnau“ zu beteiligen, kann sich auf der Homepage der Kinderspielstadt www.badkresselnau.de unter der Rubrik „Helferanmeldung“ registrieren. Bei Fragen vorab können sich Interessierte an Carina Philipp unter Telefon 07543 / 96 62 51 oder per E-Mail an helfer@badkresselnau.de wenden.