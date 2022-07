Backen und Kindertheater auf der Hofanlage Milz

Die Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen bietet am Mittwoch, 27. Juli, gleich mehrere Punkte im Kinderprogramm an: Backen im Backhaus, Führungen für Kinder und ein Kindertheater.

Beim Backen für Kinder im Backhaus auf dem Hof Milz in Retterschen geht von 14.30 bis 16.30 Uhr unter anderem darum, wie früher Brot gebacken wurde. Die Bäckerin wird nicht nur all die neugierigen Fragen beantworten, sondern mit den Kindern zusammen diese traditionelle Form des Backens umsetzen. Natürlich dürfen die Kinder selbst mit Hand anlegen und ihr eigenes Gebäck herstellen.

Die Wartezeit auf die fertigen Produkte wird verkürzt bei einer kindgerechten Führung durch den unbewohnten Hof. Es ist eine spannende Reise in eine mittlerweile fremd gewordene Zeit, als die Wohnverhältnisse ohne Zentralheizung, Kinderzimmer, Bad, Kühlschrank, Elektroherd oder Internet äußerst bescheiden waren, heißt es in einer Ankündigung der Gemeindeverwaltung. Landwirtschaftliche Arbeit war auch für Kinder selbstverständlich und ohne Maschinen extrem mühsam. Auf so einem alten Hof gab es einfach alles und was man zum Leben brauchte, wurde selbst gemacht. So gibt es Ställe für Kühe, Pferde, Ochsen, Schweine, Hühner, eine Scheuer für das Getreide, den Weinkeller, die Obstpresse, die Hopfendarre, den Wagenschopf, das Backhaus, die Obstbaumwiese und den Bauerngarten für Gemüse, Kräuter und Blumen zu entdecken. Alles ist da! Für Kinder ab sechs bis einschließlich zwölf Jahren. Bitte Getränk und Sonnenschutz mitbringen. Die Mindestteilnehmerzahl sind vier Kinder, Backen und Führung kosten zusammen fünf Euro. Anmeldung bei der Tourist-Information im Bahnhof, Telefon 07543/96650, bis spätestens Dienstag, 26. Juli, 12 Uhr.

Am selben Tag gibt es in der Scheuer der historischen Hofanlage Milz um 17 Uhr ein Kindertheater. Das „faro-Theater“ spielt „Der Froschkönig“. Wohl jeder kennt die Geschichte von der Königstochter, die in ihrer Not dem Frosch alles verspricht, um ihre goldene Kugel wieder zu bekommen, aber trotzdem selbst bestimmen möchte, wer in ihrem Bett schlafen darf und wer nicht. Der Ablauf des Märchens der Gebrüder Grimm wurde erhalten, aber der Geschichte dennoch ein erfrischend modernes Outfit verpasst. Die Spielerin lässt die lebensgroßen Figuren lebendig werden und schlüpft dazu von einer Rolle in die andere. Der Eintritt kostet einen Euro.