„Bürgermeister tut so, als gebe es das Thema nicht“

„Ich bin kein Einzelkämpfer in diesem Fall“, sagt Heiko Kling – und die Zahlen geben ihm Recht. Der Kressbronner hat vor etwa drei Wochen zusammen mit der Organisation „Rettet den Regenwald“ eine Petition ins Leben gerufen, die sich gegen den Einsatz von Palmöl in dem Kressbronner Blockkraftheizwerk einsetzt. Allein in den vergangenen zehn Tagen haben mehr als 10 000 Personen den Aufruf unterzeichnet – insgesamt sprachen sich bis Freitagabend rund 45 200 für den Stopp des umstrittenen Brennstoffs aus.

Aufgrund seiner Bürgeranfrage habe die Gemeinde Ende vergangenen Jahres erstmals Daten zum Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude zusammengestellt, wie Heiko Kling schildert. Doch allein an die Informationen zu kommen sei kein einfacher Weg gewesen: Zuvor seien verschiedene persönliche Anfragen von der Verwaltung unbeantwortet geblieben, weshalb der Kressbronner die Gemeinde schließlich aufgefordert habe, die Daten gemäß des Landesinformationsfreiheitsgesetzes bereitzustellen – erst dann habe Bürgermeister Daniel Enzensperger den Kontakt zu ihm aufgenommen. Die erhaltenen Basisdaten würden einen Überblick zu den Energieaufwendungen für den Strom- und Heizbedarf in Kressbronn geben – und auch, wenn die Aufschlüsselung für manche Belange nicht detailliert genug sei, „so können zumindest Trends für die Effektivität von Energiesparmaßnahmen abgeleitet werden“.

45 Prozent des Energieverbrauchs aus Palmöl gewonnen

Das Ergebnis: Insgesamt 45 Prozent des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäuden in Kressbronn werde aus Palmöl gewonnen, hat Heiko Kling festgestellt. Angesichts dessen, dass die EU derzeit an einem Verbot für den Einsatz von Palmöl als Brennstoff arbeite, könne er nur den Kopf schütteln: „Ich kann zwar nachvollziehen, dass sich die Gemeinde vor rund 15 Jahren für den Einsatz von Palmöl entschieden hat. Aber auch heute noch trotz der massiven Kritik einfach den Kopf in den Sand zu stecken und das Thema totzuschweigen, kann ich nicht verstehen“, sagt der Kressbronner, der sich von Berufswegen mit dem Thema sehr gut auskennt.

Während die Nutzung von nachwachsenden regionalen Rohstoffen bei der Energiegewinnung einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten könne, „zieht Kressbronn weiterhin die Verbrennung von rund 184 Tonnen Palmöl im Heizkraftwerk des Bildungszentrums/Hallenbads vor – das entspricht umgerechnet einer Rodungsfläche von 50 Hektar in den Anbaugebieten“, kritisiert Heiko Kling den jährlichen Verbrauch. Dabei könnten andere Pflanzenöle aus deutschem oder EU-Anbau Palmöl problemlos ersetzen – allerdings: „Bis andere Strategien zur Wärmeversorgung greifen, müsste jedoch ein höherer Rohstoffpreis bezahlt werden“, räumt Heiko Kling ein. Allerdings sei die Gemeinde kein gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen, sondern müsse für eine nachhaltige Entwicklung und ein zukunftsfähiges Umfeld sorgen, in dem sich die Bürger wohlfühlen. Dies komme in den Plänen wie der Agenda 2030 des Bürgermeisters nicht vor – seine Schwerpunktthemen seien andere.

Riesige ungenutzte Fläche auf dem Dach der Bücherei

Deshalb wendet sich der studierte Biologe nun an die Öffentlichkeit, denn aus seiner Sicht würden sich viele Bürger eine konsequente Umsetzung von Strategien zur Deckung des eigenen Energiebedarfs der Gemeinde wünschen, wie beispielsweise beim Neubau der Bücherei. „Auf dem Dach haben wir eine Fläche so groß wie ein Handballfeld, die mit einer anderen Planung viele andere öffentliche Gebäude mit Strom versorgen könnte. Eine solch tote Fläche kann sich im Jahr 2019 keine Gemeinde mehr leisten.“ Das zeige auch das Umdenken in anderen Städten und Gemeinden – von den ehemals mit Palmöl betriebenen Blockkraftheizwerken, die Anfang der 2000er Jahre in Betrieb gegangen seien, seien heute 80 Prozent „dichtgemacht“ oder umgerüstet.

In Liggeringen bei Radolfzell ist zudem gerade ein großes Solarkraftwerk eingeweiht worden. „Die jungen Wähler gehen heute auf die Straße, um für eine nachhaltige Klimapolitik zu demonstrieren – und in Kressbronn parkt gleichzeitig der Lastwagen mit dem Palmöl vor der Schule. Aber der Bürgermeister tut so, als gebe es das Thema gar nicht.“ Heiko Kling hofft, dass er mit der Petition 50 000 Personen motivieren kann, die Gemeinde aufzufordern, die Verbrennung von Palmöl definitiv zu beenden und ein zentral erfasstes Energiemanagement einzuführen.