Bürgermeister Edwin Weiß: „Wir leben gut in unserer Gemeinde“

„Wir feiern in die Zukunft rein“, diese Losung zum 60-Jährigen Baden-Württembergs hat Bürgermeister Edwin Weiß auch für den Neujahrstrunk am Dienstag ausgegeben. Mitfeiern wollten viele: An die 250 waren ins Rathaus gekommen. Freilich musste etwa ein Viertel davon mit Stehplätzen vorliebnehmen, ehe es gegen 21 Uhr nach unten zum Stehempfang ins Foyer ging. Eine missliche Lage, die Weiß mit der Aussicht verband, ob nicht der Neujahrstrunk 2014 in der neuen Festhalle seinen Platz haben sollte…

Stolz zeigte sich der Schultes auf die Jugendmusikschule, die einmal mehr hervorragend vertreten wurde – in Person von Sabrina Mayer (Klarinette), Catarina Weiland (Violoncello), Laura Schumacher und Nicole Pechtl (beide Klavier).

„Können wir das Wort Krise überhaupt noch hören?“ fragte Edwin Weiß in seiner Ansprache rhetorisch in den Raum, um dem mit einem Gegenentwurf zu begegnen. Die Stimmung im Land sei „gar keine so pessimistische“, und auch die Entwicklung in Kressbronn „verläuft derzeit weitgehend nach Plan“. Als „Schmuckstück“ charakterisierte der Bürgermeister die neue Festhalle (Einweihung: erstes Mai-Wochenende), „auf die wir wirklich stolz sein können“. Allerdings sah er einen Wermutstropfen: „Mitunter habe ich das Gefühl, dass diese bauliche und finanzielle Glanzleistung unserer Gemeinde auch als eher selbstverständlich eingeordnet wird.“

Beispiele für Kressbronns Leistungsfähigkeit gefällig? Weiß nannte die hohe Betreuungsquote (nach dem Bau des Kinderhauses im Danziger Weg), die vielfältigen Straßensanierungen und einen gesunden Kernhaushalt (ohne Schulden bis 2016, so der Plan).

Der Ausblick fiel auf die Stärkung des Bildungsstandorts Kressbronn. Hier ist der Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben, wohl noch im Frühjahr soll anhand seiner Erkenntnisse eine strategische Entwicklung aufgezeigt werden.

Unverständnis schien bei Edwin Weiß hingegen in Sachen „Uferrenaturierung“ durch. Zur Jahresmitte 2010 habe der Planfeststellungsbeschluss vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen Bestand gehabt. Heute aber herrsche Ärger vor, „dass die Akte seither unbearbeitet beim VGH Mannheim liegt, weil gegen die Nichtzulassung der Berufung Beschwerde eingelegt worden ist“. In den Worten von Edwin Weiß: „Es ist nicht zu verstehen, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg nicht zu schnelleren und zeitnahen Entscheidungen in der Lage ist.“

Stolz aufs soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben in Kressbronn („leben ausgesprochen gut in unserer Gemeinde“) klang in der Gesamtschau von Edwin Weiß durch – samt dem Wunsch, „dass wieder das Gefühl die Oberhand gewinnt, dass wir in einer Gemeinde leben dürfen, deren Infrastrukturrahmen hohe Lebensqualität generieren kann und generiert“. Und quasi die Quintessenz: „Wir haben nicht nur Grund zufrieden zu sein, sondern auch Grund genug, optimistisch nach vorne zu schauen.“

Mit Spannung ist erwartet worden, was Edwin Weiß zum „Dauerthema Bodan-Werft“ sagen würde. Die Rückblende, was sich 2012 getan hat, streifte das Insistieren des Regierungspräsidiums auf einer denkmalgerechten Lösung samt Brückenschlag zur Konzeptstudie plus Bürgerversammlung im Dezember: Diese habe „alle am Planungsprozess Beteiligten aufgerüttelt, die im Kern überzeugenden Inhalte dieser Entwurfsplanung zu einem möglichst breiten Konsens zu bewegen“. Was der Schultes angesichts von nur zwei Gegenstimmen im Gemeinderat als „weitestgehend gelungen“ bezeichnete.

Wieso die Sachverhalte teils sehr schwierig zu vermitteln seien, dies führte Edwin Weiß mit darauf zurück, dass nicht alles Hintergrundwissen öffentlich zugänglich sein könne. „Es sind nun einmal Zusammenhänge finanzieller Art, die nicht auf dem Basar der Öffentlichkeit gehandelt werden können.“

„Sehr betroffen“ zeigte sich Weiß von der „scharfen und teils verletzenden Form der Auseinandersetzung“ und befand: „Diese Qualität einer Streitkultur stimmt nachdenklich.“ Wohl gebe es immer Unzufriedene, wenn Entscheidungen fallen. Nur: „Aggression und Verleumdungen lassen sich aber auch mit Unzufriedenheit nicht rechtfertigen.“ Dass sich die „belastete Atmosphäre in unserer Gemeinde wieder entspannt“, so seine Hoffnung. Konkret: „Der Dezemberbeschluss im Gemeinderat ist auch eine Handreichung für die Menschen, die in diesem Prozess bisher anders positioniert sind.“