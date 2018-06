Bürgerbus nimmt auch die Wünsche der Bürger mit

Der Kressbronner Bürgerbus rollt und rollt: Seit gut zwei Monaten gibt es das neue Angebot in der Seegemeinde, das vor allem das Hinterland besser vernetzen soll. Am Wochenende steht nun der erste größere Fahrplanwechsel an: Ab dem 13. Dezember werden die Abfahrtszeiten ab Bahnhof um fünf Minuten vorverlegt, stündlich also zum Beispiel um 8.45 Uhr statt 8.50 Uhr.

Außerdem müssen sich die Fahrgäste bei zwei Haltestellen auf die Veränderungen umstellen. Die Schillerstraße entfällt, dafür kommt die Zehntscheuerstraße/Höhe Eha-Halle dazu sowie die Haltestelle Berg in der Blütenstraße, kündigt Gerd Voss, Vorsitzender des Vereins Kressbronner Bürgerbus, an.

„Wie überall haben auch wir ein paar Startschwierigkeiten“, berichtet Gerd Voss über die ersten acht Wochen mit Blick auf die Fahrgastzahlen. Ein solches Angebot müsse sich erst herumsprechen und gewisse Hemmschwellen abgebaut werden. „Das läuft dann überwiegend über Mund-zu-Mund-Propaganda“, so der Vorsitzende. Nachdem die Vereinsmitglieder festgestellt haben, dass die Fahrten nachmittags parallel zum Strauß-Angebot liegen, „haben wir die Routen umgedreht. Das heißt, wir fahren jetzt erst den kleinen Ring und anschließend den großen“. Auch habe man dem Wunsch vieler Bürger entsprechen können und die große Route nun auch über Gottmannsbühl, Döllen, Hüttmannsberg und Atlashofen nach Nitzenweiler legen können. „Mit diesen Maßnahmen wollen wir die Doppelfahrung vermeiden und alles ein bisschen entflechten“, so der Vorsitzende aus den ersten gesammelten Erfahrungen. Oberstes Ziel sei dabei nach wie vor, die Anschlüsse am Bahnhof zu gewährleisten.

Ein Euro – egal wohin

„Immer wieder mit ungläubigem Staunen begegnet man uns, wenn der Fahrpreis zu zahlen ist. Für einen Euro pro Fahrt kommen die Bürger zum Arzt, in die Apotheke, zum Lidl oder Edeka oder einfach nur in den Ort“, berichtet Gerd Voss, der stets auch die Bürgerwünsche im Blick hat. „Natürlich sind wir weiterhin offen für Anregungen. Es kann zum Beispiel sein, das es Ende Januar schon den nächsten Fahrplanwechsel gibt, wenn wir Berg und Retterschen anbinden“, wirft Voss einen Blick nach vorn. Hier hatte es Ideen von Eltern gegeben, auch die Schüler dieser beiden Ortsteile mitzunehmen. Ob das klappt, steht derzeit noch nicht fest, aber der Verein versuche sein Bestmögliches. Doch bei allem Engagement: „Natürlich gelingt es uns nicht, jeden Wunsch in die Realität umzusetzen. Bei dem Versuch, alles mit einer gewissen Professionalität durchzuführen, bleibt: Es geschieht ausschließlich im Ehrenamt“, macht der Vorsitzende auch klar.

Bis Ende 2016 laufe noch die Testphase des Bürgerbusses, sodass es auch im kommenden Jahr immer wieder Veränderungen geben werde und verschiedene Dinge ausprobiert würden. „Wir sind ja auch noch am Üben, wie wir die Bürger in den Bus bekommen“, sagt Gerd Voss - schließlich wolle man für beide Seiten das Optimum erreichen. Stagnieren tue derzeit die Anzahl der Fahrer, bemängelt der Vorsitzende: Während man mit acht Fahrern gestartet sei, sei die Zahl inzwischen bei 16 stagniert. „In der letzten Zeit scheuen sich die Bürger – ich vermute, es liegt an dem Personenbeförderungsschein, obwohl dieser ja für die Fahrer nichts kostet“.

Wer Lust hat, den Kressbronner Verein zu unterstützen, meldet sich bei Gerd Voss, unter Telefon 07543 / 609 96 11 oder per E-Mail an